Mises à jour en direct de l’Espagne contre la Suède : demi-finales de la Coupe du monde féminine

Une demi-finale passionnante de la Coupe du monde féminine 2023 vous attend alors que l’Espagne affrontera la Suède mardi (4 h HE, en direct sur Fox) à Eden Park à Auckland, en Nouvelle-Zélande. La Suède a remporté les trois matchs de groupe avant de battre l’USWNT et le Japon à élimination directe. Pendant ce temps, l’Espagne a battu la Suisse et les Pays-Bas pour avancer aussi loin.

Suivez les mises à jour, l’analyse instantanée et les moments clés.