D’autres émeutiers qui ont pris d’assaut le Capitole américain cette semaine ont été arrêtés et inculpés samedi alors qu’une vidéo supplémentaire est sortie montrant le chaos de la foule meurtrière incitée par le président Donald Trump.

Parmi les personnes arrêtées se trouvaient les émeutiers vus portant le lutrin de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, un législateur républicain de Virginie-Occidentale et l’homme qui se fait appeler un chaman QAnon.

Plus tard samedi, Apple a annoncé la suspension de Parler de son App Store, affirmant que l’application de médias sociaux « n’avait pas pris de mesures adéquates pour lutter contre la prolifération de ces menaces pour la sécurité des personnes ».

Pendant ce temps, les démocrates de la Chambre prévoient d’introduire un article de mise en accusation dès lundi, probablement un article alléguant «l’incitation à l’insurrection».

Trump a été banni de Twitter vendredi soir « en raison du risque d’une nouvelle incitation à la violence », a déclaré la société de médias sociaux, ajoutant qu’il y avait un risque de « futures manifestations armées » au Capitole. Trump a tenté d’échapper à l’interdiction en tweetant à partir d’autres comptes, qui ont également été interdits ou ont fait supprimer des tweets.

Auparavant, il avait déclaré qu’il n’assisterait pas à l’inauguration de Biden, un événement pour lequel l’ADL (anciennement connue sous le nom d’Anti-Defamation League) a déclaré que les extrémistes avaient commencé à préparer leur prochaine tentative de coup d’État.

Partisans de Trump et contre-manifestants s’affrontent à San Diego

Les partisans du président Donald Trump se sont affrontés avec des contre-manifestants à San Diego samedi, incitant la police à déclarer le rassemblement comme un rassemblement illégal en raison d’actes de violence.

Les policiers ont été frappés avec des pierres, des bouteilles et des œufs, a déclaré la police, et la foule a dirigé du gaz poivré sur eux.

KSWB-TV a tweeté une vidéo de contre-manifestants, la plupart vêtus de noir et agitant un drapeau antifa, lançant une chaise pliante et pulvérisant un irritant chimique sur un petit groupe de personnes participant à la marche sur la promenade de Pacific Beach.

La station a déclaré que dans d’autres cas, les membres des deux groupes se sont poussés et se sont jetés des objets.

La police a envoyé des dizaines d’agents en tenue anti-émeute pour séparer les deux groupes. La police a demandé aux habitants de rester à l’écart de la zone et a averti que ceux qui refusaient de se disperser pourraient être cités ou arrêtés.

– The Associated Press

Apple suspend Parler de l’App Store

Un jour après que Parler a été retiré du Google Play Store, Apple a fait une démarche similaire.

Apple a déclaré dans un communiqué envoyé aux États-Unis AUJOURD’HUI qu’il avait suspendu Parler.

Le réseau social, lancé en 2018, est devenu populaire parmi les conservateurs et est devenu un foyer non modéré pour des opinions plus extrêmes en 2020 lorsque Facebook et Twitter ont resserré leur modération et leur étiquetage de contenu.

«Nous avons toujours soutenu divers points de vue représentés sur l’App Store, mais il n’y a pas de place sur notre plate-forme pour les menaces de violence et d’activités illégales», indique le communiqué d’Apple.

– Kelly Tyko

Un vétéran de l’armée de l’air licencié après avoir signalé une participation aux émeutes au Capitole

Un ancien combattant de l’armée de l’air a été licencié après avoir été identifié comme l’un des émeutiers du Capitole portant des menottes à fermeture éclair sur le sol du Sénat mercredi.

Hillwood Airways, basée au Texas, a confirmé samedi aux USA TODAY que le lieutenant-colonel à la retraite Larry Rendall Brock, Jr. avait été licencié à la suite d’un rapport dans le New Yorker qui l’avait identifié.

Brock a déclaré au magazine qu’il était l’homme sur les photos et les vidéos vues debout dans la salle du Sénat tenant des attaches. Il a dit au New Yorker qu’il les avait trouvés sur le sol. «J’aurais aimé ne pas les avoir pris», a-t-il déclaré au magazine.

Brock n’a pas répondu à plusieurs demandes de commentaires de USA TODAY samedi.

Des membres de la famille et un ami ont déclaré au magazine que le diplômé de l’Air Force Academy et vétéran du combat s’était radicalisé ces dernières années. Au moins deux chercheurs ont déclaré au New Yorker qu’ils avaient identifié Brock grâce à la technologie de reconnaissance faciale. Les chercheurs n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

– Grace Hauck

Plus d’émeutiers arrêtés, inculpés

► Doug Jensen, un homme de 41 ans à Des Moines, Iowa, est détenu à la prison du comté de Polk, Sgt. Ryan Evans du bureau du shérif du comté de Polk a confirmé samedi matin. Jensen a été arrêté et inculpé par le FBI, a déclaré Evans. Il a été identifié dans plusieurs vidéos et photographies au Capitole des États-Unis mercredi portant un T-shirt « QAnon » sur un sweat-shirt et une casquette en tricot.

► Adam Johnson, 36 ans, de Parrish, Floride, a été accusé d’un chef d’accusation d’avoir sciemment pénétré ou séjourné dans un bâtiment ou un terrain restreint sans autorisation légale; un chef de vol de biens gouvernementaux; et un chef d’accusation d’entrée violente et de conduite désordonnée sur les terrains du Capitole, a déclaré le bureau du procureur américain du district de Columbia. Les autorités l’ont identifié comme étant l’homme photographié portant le lutrin de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Calif. Johnson était détenu samedi dans la prison du comté de Pinellas pour un mandat du maréchal américain, selon les archives de la prison du comté.

► Jacob Anthony Chansley, également connu sous le nom de Jake Angeli, de l’Arizona, a été accusé d’avoir sciemment pénétré ou demeuré dans un bâtiment ou un terrain restreint sans autorisation légale, ainsi que d’une entrée violente et d’une conduite désordonnée sur les terrains du Capitole, le bureau du procureur américain pour le A déclaré le district de Columbia. Les autorités l’ont identifié comme portant une peinture faciale rouge-blanche-bleue avec des cornes et une peau d’ours. Angeli est un partisan de QAnon qui a participé à des rassemblements politiques de droite en Arizona au cours de la dernière année. Il se fait appeler un chaman QAnon. Chansley a confirmé au FBI qu’il était la personne photographiée avec de la peinture faciale et une coiffe sur le président du vice-président dans la chambre du Sénat, selon un affidavit accompagnant le mandat d’arrêt. « Chansley a déclaré qu’il était venu dans le cadre d’un effort de groupe, avec d’autres » patriotes « de l’Arizona, à la demande du président que tous les » patriotes « viennent à Washington le 6 janvier 2021 », indique l’affidavit.

► Derrick Evans, 35 ans, de Virginie-Occidentale a été accusé d’un chef d’accusation d’avoir sciemment pénétré ou séjourné dans un bâtiment ou un terrain restreint sans autorisation légale; et un chef d’accusation d’entrée violente et de conduite désordonnée sur Capitol Grounds, le bureau du procureur américain du district de Columbia. Evans, un membre récemment élu de la Chambre des délégués de Virginie-Occidentale qui a démissionné samedi, a diffusé en direct sur sa page Facebook une vidéo de lui-même rejoignant et encourageant une foule entrant illégalement dans le Capitole américain. «Nous sommes, nous sommes! Derrick Evans est au Capitole! » Evans a déclaré dans la vidéo.

– Bart Jansen, Ryan Miller et Dinah Voyles Pulver, USA AUJOURD’HUI; Amber Mohmand, registre Des Moines

Rosanne Boyland, deuxième femme décédée au Capitole, était une partisane de Trump qui a suivi le complot de QAnon

Rosanne Boyland était une toxicomane en convalescence qui voulait devenir conseillère en sobriété et croyait également aux théories du complot sans fondement de QAnon et au fait que Trump avait remporté les élections, a déclaré sa famille à l’Associated Press.

«Cela a juste pris une spirale», a déclaré sa sœur, Lonna Cave, à l’agence de presse. Boyland était l’une des trois personnes décédées au Capitole en raison d’urgences médicales, selon la police

Cependant, il y a eu des rapports contradictoires sur la mort de Boyland, 34 ans, après qu’un ami a déclaré à un journal local qu’elle avait été piétinée.

Lorsqu’on lui a demandé de clarifier la cause de la mort de Boyland samedi, Sean Hickman, porte-parole du département de police Metro de DC, a déclaré à USA TODAY qu’elle « est décédée en raison d’une urgence médicale ».

Un rapport d’incident fourni à USA TODAY indique que le personnel médical a répondu alors que deux officiers de la police du Capitole pratiquaient la RCR dans la rotonde du Capitole. Les officiers ont déclaré que la personne « avait été témoin de l’effondrement pendant les manifestations de protestation » vers 17 heures, selon le rapport. Elle a été déclarée morte juste après 18 heures

Des policiers de Seattle mis en congé après avoir assisté à l’émeute au Capitole

Deux policiers de Seattle ont été mis en congé dans l’attente d’une enquête pour savoir s’ils avaient commis des actes criminels à Washington pendant les émeutes au Capitole américain.

Les agents n’ont pas été identifiés, mais Adrian Diaz, chef par intérim de la ville, a déclaré qu’ils avaient été référés au Bureau de la responsabilité de la police, le chien de garde indépendant de la police de la ville, pour voir si les politiques du département avaient été violées ou si une activité illégale impliquant des agents de Seattle devait enquêté.

« Si des officiers du SPD étaient directement impliqués dans l’insurrection au Capitole américain, je les mettrai immédiatement fin », a déclaré Diaz.

Diaz a ajouté que le département soutient la liberté d’expression protégée par la Constitution, « mais la foule violente et les événements qui se sont déroulés au Capitole américain étaient illégaux et ont entraîné la mort d’un autre policier. »

Une vidéo choquante montre un policier du Capitole écrasé par une foule

Une nouvelle vidéo continue d’affluer montrant la violence de la prise d’assaut mercredi du Capitole américain, y compris un clip partagé par CNN d’un officier de police du Capitole écrasé alors que la grande foule se pressait dans la ligne de police.

La vidéo, selon CNN capturée par le média d’enquête Status Coup, montre l’officier hurlant alors qu’il est coincé entre les masses et la porte.

La vidéo montre une personne essayant d’arracher son masque à gaz car il semble incapable de bouger. L’officier est également vu avec du sang dans la bouche. CNN a rapporté que l’état de l’officier était inconnu mais qu’il a répondu par l’affirmative lorsqu’on lui a demandé s’il allait bien.

Le FBI à la recherche d’un homme au Sénat avec des liens zippés et un équipement tactique

Tenant cinq paires de menottes à fermeture éclair, un homme en tenue paramilitaire de la tête aux pieds a traversé le niveau supérieur de la salle du Sénat américain mercredi, capturé par un photographe de Getty alors qu’une foule de partisans du président Donald Trump a pris d’assaut le Capitole du pays.

Bien que son identité ne soit pas confirmée par les responsables, l’homme n’était pas en sécurité, qui avait récemment évacué les sénateurs américains et le vice-président Mike Pence de l’étage inférieur. Les experts disent qu’il faisait partie des émeutiers qui ont perturbé la certification par le Congrès américain de la perte électorale de Trump par la violence, faisant cinq morts à ce jour.

Pour deux experts de la lutte contre le terrorisme, les photographies évoquent un complot récent organisé par un groupe extrémiste du Michigan pour prendre des politiciens en otage.

«Il est à la recherche de personnes», a déclaré Malcolm Nance, un officier du renseignement antiterroriste à la retraite de la Marine depuis 35 ans.

– Sarah Macaraeg, appel commercial de Memphis

L’officier de police du Capitole Brian Sicknick décédé après une émeute pro-Trump était un vétéran

L’officier de police du Capitole américain Brian D.Sicknick, 42 ​​ans, est décédé jeudi des suites des blessures qu’il a subies lors de l’émeute pro-Trump qui a violé le Capitole américain. Il avait servi outre-mer dans la Garde nationale aérienne du New Jersey à l’appui de la guerre en Afghanistan, atteignant finalement l’objectif de toute une vie de devenir officier de police.

La police n’a pas confirmé les circonstances de la mort de Sicknick mais a déclaré qu’il « avait été blessé alors qu’il s’engageait physiquement avec des manifestants » mercredi.

Vendredi, la famille et les élus ont fait l’éloge de son service, et ses voisins et collègues se sont souvenus de ses bons souvenirs de son comportement compatissant, de son «visage aimable» et de son amour de la pêche.

Les drapeaux étaient à moitié employés dans sa ville natale de Sicknick, à South River, dans le New Jersey, vendredi.

– Grace Hauck, Courtney Subramanian, Michael L. Diamond, Susan Loyer et Paul Davidson

