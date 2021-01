Les autorités enquêtant sur le siège du Capitole américain la semaine dernière ont procédé à d’autres arrestations ce week-end au milieu des révélations d’un groupe de surveillance suprémaciste blanche selon lesquelles l’attaque était ouvertement planifiée en ligne pendant des semaines.

Les démocrates de la Chambre pourraient introduire un article de mise en accusation contre le président Donald Trump dès lundi, alléguant « l’incitation à l’insurrection » pour son rôle dans l’encouragement d’un rassemblement « sauvage » qui s’est transformé en une émeute meurtrière. Certains républicains ont également exprimé leur soutien à la destitution de Trump.

Rita Katz, directrice du SITE Intelligence Group, une organisation non gouvernementale qui suit l’activité en ligne des suprémacistes blancs et des groupes djihadistes, dit que de nombreux Américains ne comprennent pas à quel point l’émeute a été planifiée ouvertement.

Katz a tweeté samedi soir que l’émeute, qui a conduit à des dizaines d’arrestations et à cinq morts, est survenue après un mois de « stratégies et incitations effrénées … à prendre d’assaut et à occuper le Congrès et à kidnapper / arrêter les législateurs ».

Katz a déclaré que les manifestants étaient exhortés à « envisager d’apporter des attaches » et de procéder à des arrestations de citoyens. Au moins un homme vu sur des photos et des vidéos portant des menottes à fermeture éclair au milieu du chaos du Capitole a ensuite été arrêté.

Mises à jour en direct de Capitol Riot: Un vétéran de l’Armée de l’air licencié après une participation signalée

Trump a promu la manifestation pendant des semaines à l’avance, promettant le 19 décembre que le rassemblement «serait sauvage». Les adeptes pensaient que Trump ne pouvait pas promouvoir une révolte ouverte, mais ils ont déduit que c’était son sens, dit Katz.

«Les paroles de Trump ont alimenté le feu», dit Katz. « Les partisans ont interprété cela comme leur feu vert. »

Katz a ajouté que son groupe avait fait connaître l’activité de planification en ligne des dizaines de fois au cours des deux semaines précédant l’émeute, mais que la police du Capitole n’était toujours pas préparée à l’attaque.

Les graines ont été semées quelques jours après la défaite électorale de Trump face au président élu Joe Biden. Les affirmations sans fondement de Trump selon lesquelles une victoire «écrasante» lui a été volée ont alimenté les groupes «Stop the Steal» sur les plateformes de médias sociaux. Le New York Times rapporte qu’un de ces groupes gagnait à un moment donné 10 abonnés par seconde, atteignant 320 000 abonnés avant que Facebook ne le ferme.

Yogananda Pittman devient chef par intérim de la police du Capitole des États-Unis

Yogananda D. Pittman est devenu le chef par intérim de la police du Capitole des États-Unis vendredi, un jour après la démission de Steven Sund, selon le site Web de l’agence.

Officier de police du Capitole depuis 2001, Pittman a été l’une des premières femmes noires à devenir capitaine, selon la biographie de son site Web. Dans ce rôle, elle a dirigé les efforts visant à fournir l’empreinte de sécurité pour l’inauguration présidentielle de 2013.

La police du Capitole a annoncé jeudi que Sund démissionnerait à compter du 16 janvier. Il est déjà parti, a rapporté News4.

Au moins 25 personnes sous enquête pour terrorisme après l’émeute au Capitole

Au moins 25 personnes font l’objet d’une enquête pour terrorisme lié au siège de mercredi au Capitole, selon un responsable de la Défense et un membre du Congrès.

Le représentant Jason Crow, démocrate du Colorado et ancien ranger de l’armée, a déclaré qu’il s’était entretenu dimanche avec le secrétaire de l’armée Ryan McCarthy et s’était fait dire qu ‘ »au moins 25 affaires de terrorisme domestique avaient été ouvertes à la suite de l’assaut contre le Capitole ».

Un responsable de la Défense qui a été informé de l’appel a d’abord confirmé que les cas impliquaient des soldats, mais a corrigé cette déclaration par la suite. Le responsable a déclaré que certaines troupes – de service actif et de réserve – pourraient avoir été impliquées dans l’émeute, et l’armée enquêtera sur elles si nécessaire.

Arrestation de 2 hommes accusés d’avoir porté des attaches en plastique au Sénat américain

Un homme du Tennessee et un homme du Texas accusés par des chercheurs en ligne d’avoir porté des attaches en plastique au Sénat américain lors de l’émeute de mercredi ont été emprisonnés et inculpés dimanche.

Eric Munchel et Larry Rendell Brock auraient fait l’objet de vastes efforts en ligne pour identifier deux hommes sur des photos portant des attaches de main au Sénat. Tous deux ont été accusés d’entrer ou de rester sciemment dans un bâtiment ou un terrain restreint sans autorisation légale, ainsi que d’une entrée violente et d’une conduite désordonnée sur les terrains du Capitole, a déclaré le bureau du procureur du district américain.

« Les photos illustrant sa présence montrent une personne qui semble être Munchel portant des attaches en plastique, un objet dans un étui sur sa hanche droite et un téléphone portable monté sur sa poitrine avec la caméra tournée vers l’extérieur, apparemment pour enregistrer les événements de la journée », Le bureau du procureur fédéral à Washington a déclaré dans un communiqué de presse.

Brock a été identifié comme l’une des personnes qui auraient pénétré illégalement dans le Capitole américain « portant un casque vert, un gilet tactique vert avec des patchs, une veste noire et camouflage et un pantalon beige », a déclaré le communiqué.

Des policiers de la Caroline du Nord en congé après avoir assisté à une émeute

Le service de police de Rocky Mount, en Caroline du Nord, a déclaré qu’il avait informé les autorités fédérales que deux de ses agents en congé étaient présents lors de l’émeute de mercredi au Capitole américain. Aucun détail sur la façon dont les agents étaient impliqués ou comment le ministère a appris leur implication n’a été immédiatement communiqué.

«La ville de Rocky Mount soutient pleinement toutes les expressions légales de la liberté d’expression et de réunion par ses employés, mais ne tolère pas les actes illégaux qui se sont produits ce jour-là», indique un communiqué de presse. Environ une douzaine de membres de Black Lives Matter du comté de Franklin se sont rassemblés devant le bâtiment du département de police après l’annonce, a rapporté le Roanoke Times.

«Nous sommes sortis pour leur faire savoir que trop c’est trop, et ils doivent tous être tenus responsables des actions des deux officiers mercredi dernier», a déclaré Bridgette Craighead, la présidente du chapitre, au Roanoke Times. «Personne ne les a jamais contestés auparavant. Nous voulons savoir ce qui se passe dans notre palais de justice et dans les services de police à huis clos. «

La Maison Blanche abaisse son drapeau en hommage à un officier de police tombé au Capitole

Dimanche, le drapeau américain à la Maison Blanche flottait à mi-chemin pour honorer le policier du Capitole américain Brian Sicknick. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a ordonné que les drapeaux au Capitole soient réduits à la moitié du personnel vendredi, et les appels se sont multipliés pour que Trump fasse preuve d’un respect similaire à la Maison Blanche. Sicknick a été blessé lors de son engagement avec des émeutiers pro-Trump au Capitole mercredi et est décédé le lendemain. Sicknick, 42 ​​ans, s’est joint à la force en 2008.

Fallout arrive rapidement pour certains après l’émeute du Capitole

Tout le monde arrêté au Capitole ne paradait pas dans des cornes de buffle ou ne prenait pas des selfies viraux depuis un siège du pouvoir. Mais cela ne veut pas dire qu’ils sont en clair. Bradley Rukstales, PDG de la société de technologie de la région de Chicago, Cogensia, a été arrêté pour entrée illégale. Rukstales a rapidement publié une déclaration disant qu’il avait commis une erreur, qu’il était désolé et qu’il condamne la violence. Cela ne l’a pas sauvé. Quelques heures plus tard, il a été mis en congé et quelques jours plus tard, il était au chômage. Cogensia a déclaré dans un communiqué que «les actions de Rukstales étaient incompatibles avec les valeurs fondamentales» de l’entreprise.

En Pennsylvanie, le district scolaire d’Allentown a déclaré que de nombreux membres de la communauté étaient contrariés par l’image d’un enseignant anonyme au Capitole. L’enseignant a été temporairement relevé de ses fonctions d’enseignement dans l’attente d’une enquête, a indiqué le district.

Schwarzenegger compare l’émeute à la montée des nazis, le « pire président de tous les temps » de Trump

Arnold Schwarzenegger, dans une vidéo passionnée de sept minutes publiée sur Twitter, a comparé le déchaînement du Capitole à l’attaque de la «Nuit du verre brisé» contre les juifs par les nazis dans son Autriche natale en 1938. inspirer un coup d’État en «trompant les gens avec des mensonges». Schwarzenegger a réprimandé des membres anonymes de son propre parti pour leur complicité. Mais il a ajouté que «l’Amérique reviendra de ces jours sombres et fera briller à nouveau notre lumière».

« Trump est un leader raté. Il restera dans l’histoire comme le pire président de tous les temps, a déclaré Schwarzenegger. » La bonne chose est qu’il sera bientôt aussi hors de propos qu’un vieux tweet. «

Le pape François condamne la violence, « ce mouvement »

Le pape François a offert des prières dimanche pour ceux qui ont perdu la vie dans l’émeute et ceux «ébranlés par le récent siège» au Capitole. Le pape a pris la parole un jour après avoir appelé à la fin de la violence, disant « cela doit être condamné, ce mouvement ».

« Rien ne se gagne avec la violence et tant de choses sont perdues », a déclaré Francis dimanche. « J’exhorte les autorités gouvernementales et l’ensemble de la population à maintenir un sens profond des responsabilités, afin de calmer les âmes, de promouvoir la réconciliation nationale et de protéger les valeurs démocratiques enracinées dans la société américaine. »

‘L’histoire se répète’: Les immigrants secoués par l’émeute du Capitole

Davantage d’arrestations effectuées alors que les retombées de l’émeute au Capitole se poursuivent

Les autorités ont arrêté plus d’émeutiers du Capitole américain au cours du week-end, dont un homme qui a emporté le lutrin du président de la Chambre et un autre photographié assis dans le bureau de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, le pied sur son bureau. Également arrêté: Jake Angeli, un partisan de QAnon de Phoenix qui s’est brièvement tenu à l’estrade tout en portant un chapeau de fourrure surmonté de cornes de buffle et brandissant une lance.

Angeli a déclaré au FBI qu’il était venu à Washington « dans le cadre d’un effort de groupe, avec d’autres » patriotes « de l’Arizona, à la demande du président », lit-on dans l’exposé des faits.

Plus de détails graphiques et de vidéo de l’insurrection émergent. Un policier a semblé être écrasé à une porte alors que des émeutiers tentaient de se frayer un chemin. Un autre a été massacré par derrière, tombant par-dessus une balustrade dans la foule. La plupart des images ont été prises par les émeutiers, dont la plupart ne portaient pas de masque et ne faisaient aucun effort pour cacher leur identité.

Parler interdit par Apple et Google alors que les réseaux sociaux sont confrontés à des problèmes d’insurrection

Parler, une application de médias sociaux préférée des voix ultra-conservatrices, a été bannie des magasins d’applications d’Apple et de Google. Apple a déclaré que le Parler « n’a pas pris de mesures adéquates pour lutter contre la prolifération des … menaces à la sécurité des personnes ».

Trump a été banni de Twitter « en raison du risque d’une nouvelle incitation à la violence », a déclaré la société de médias sociaux, ajoutant qu’il y avait un risque de futures manifestations armées au Capitole. Trump a tenté d’échapper à l’interdiction en tweetant à partir d’autres comptes, qui ont également été interdits ou ont fait supprimer des tweets.

Jake Angeli: Un homme qui portait un chapeau de fourrure et des cornes à l’émeute du Capitole accusé

Contributeurs: Tom Vanden Brook et Ryan W. Miller, USA TODAY; Richard Ruelas et Craig Harris, République de l’Arizona; The Associated Press