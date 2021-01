Les autorités enquêtant sur le siège du Capitole américain la semaine dernière ont procédé à d’autres arrestations ce week-end au milieu des révélations d’un groupe de surveillance suprémaciste blanche selon lesquelles l’attaque était ouvertement planifiée en ligne pendant des semaines.

Les démocrates de la Chambre pourraient introduire un article de mise en accusation contre le président Donald Trump dès lundi, alléguant « l’incitation à l’insurrection » pour son rôle dans l’encouragement d’un rassemblement « sauvage » qui s’est transformé en une émeute meurtrière. Certains républicains ont également exprimé leur soutien à la destitution de Trump.

Rita Katz, directrice du SITE Intelligence Group, une organisation non gouvernementale qui suit l’activité en ligne des suprémacistes blancs et des groupes djihadistes, dit que de nombreux Américains ne comprennent pas à quel point l’émeute a été planifiée ouvertement.

Katz a tweeté samedi soir que l’émeute, qui a conduit à des dizaines d’arrestations et à cinq morts, est survenue après un mois de « stratégies et incitations effrénées … à prendre d’assaut et à occuper le Congrès et à kidnapper / arrêter les législateurs ».

Katz a déclaré que les manifestants étaient exhortés à « envisager d’apporter des attaches » et de procéder à des arrestations de citoyens. Au moins un homme vu sur des photos et des vidéos portant des menottes à fermeture éclair au milieu du chaos du Capitole a ensuite été arrêté.

Mises à jour en direct de Capitol Riot: Un vétéran de l’Armée de l’air licencié après une participation signalée

Trump a promu la manifestation pendant des semaines à l’avance, promettant le 19 décembre que le rassemblement «serait sauvage». Les adeptes pensaient que Trump ne pouvait pas promouvoir une révolte ouverte, mais ils ont déduit que c’était son sens, dit Katz.

«Les paroles de Trump ont alimenté le feu», dit Katz. « Les partisans ont interprété cela comme leur feu vert. »

Katz a ajouté que son groupe avait fait connaître l’activité de planification en ligne des dizaines de fois au cours des deux semaines précédant l’émeute, mais que la police du Capitole n’était toujours pas préparée à l’attaque.

Les graines ont été semées quelques jours après la défaite électorale de Trump face au président élu Joe Biden. Les affirmations sans fondement de Trump selon lesquelles une victoire «écrasante» lui a été volée ont alimenté les groupes «Stop the Steal» sur les plateformes de médias sociaux. Le New York Times rapporte qu’un de ces groupes gagnait à un moment donné 10 abonnés par seconde, atteignant 320 000 abonnés avant que Facebook ne le ferme.

Les partisans de Trump et les contre-manifestants affrontent la police à San Diego

La police de San Diego a déclaré samedi un rassemblement illégal après qu’une manifestation pro-Trump et une autre impliquant des contre-manifestants se soient transformées en violence qui a piégé les policiers qui ont tenté d’étouffer les troubles.

«Les policiers ont juste été frappés avec une bouteille en verre et des œufs ont été lancés», a tweeté le service de police, ajoutant que les policiers avaient été touchés par le gaz poivré de la foule. « Quelques pierres de plus viennent d’être lancées sur nos officiers. »

Le San Diego Union-Tribune a déclaré qu’environ 100 de chaque groupe étaient impliqués dans une impasse de plusieurs heures avec la police et que les agents avaient tiré ce qui semblait être des balles de poivre sur la foule. Quelques heures après le début des manifestations, les partisans de Trump ont été autorisés à marcher, a déclaré le journal.

Le gouverneur Beshear condamne le « rassemblement des patriotes » au Kentucky State Capitol

Un «rassemblement patriote» qui a attiré une centaine de manifestants devant le Capitole de l’État du Kentucky à Francfort samedi a été condamné par le gouverneur Andy Beshear. Une photo annonçant l’événement, publiée dans le groupe Facebook « United Kentucky » quelques jours avant l’émeute de mercredi au Capitole américain, a déclaré que le rassemblement de la Statehouse serait « le plus grand rassemblement de patriotes que l’État du Kentucky ait jamais vu ».

Les manifestants, dont beaucoup étaient armés, se sont présentés vers midi pour se tenir devant le Capitole du Kentucky pendant que les deux chambres de l’Assemblée générale étaient en session. Un manifestant armé qui portait des attaches zippées visiblement attachées à son sac à dos a déclaré à un photographe qu’il les avait amenés «au cas où».

« Trois jours après que des terroristes nationaux ont attaqué notre Capitole américain, il y a eu un rassemblement de milices à Francfort », a déclaré Beshear sur Twitter. «Ils ont apporté des attaches zippées. Nous ne serons pas intimidés. Nous ne serons pas intimidés. L’Amérique compte sur les vrais patriotes. Ceux qui condamnent la haine et la terreur quand ils la voient.

– Jonathan Bullington et Emma Austin, Louisville Courier Journal

‘L’histoire se répète’: Les immigrants secoués par l’émeute du Capitole

Davantage d’arrestations effectuées alors que les retombées de l’émeute au Capitole se poursuivent

Les autorités ont arrêté plus d’émeutiers du Capitole américain au cours du week-end, dont un homme qui a emporté le lutrin du président de la Chambre et un autre photographié assis dans le bureau de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, le pied sur son bureau. Également arrêté: Jake Angeli, un partisan de QAnon de Phoenix qui s’est brièvement tenu à l’estrade tout en portant un chapeau de fourrure surmonté de cornes de buffle et brandissant une lance.

Angeli a déclaré au FBI qu’il était venu à Washington « dans le cadre d’un effort de groupe, avec d’autres » patriotes « de l’Arizona, à la demande du président », lit-on dans l’exposé des faits.

Plus de détails graphiques et de vidéo de l’insurrection émergent. Un policier a semblé être écrasé à une porte alors que des émeutiers tentaient de se frayer un chemin. Un autre a été massacré par derrière, tombant par-dessus une balustrade dans la foule. La plupart des images ont été prises par les émeutiers, dont la plupart ne portaient pas de masque et ne faisaient aucun effort pour cacher leur identité.

Parler interdit par Apple et Google alors que les réseaux sociaux sont confrontés à des problèmes d’insurrection

Parler, une application de médias sociaux préférée des voix ultra-conservatrices, a été bannie des magasins d’applications d’Apple et de Google. Apple a déclaré que le Parler « n’a pas pris de mesures adéquates pour lutter contre la prolifération des … menaces à la sécurité des personnes ».

Trump a été banni de Twitter « en raison du risque d’une nouvelle incitation à la violence », a déclaré la société de médias sociaux, ajoutant qu’il y avait un risque de futures manifestations armées au Capitole. Trump a tenté d’échapper à l’interdiction en tweetant à partir d’autres comptes, qui ont également été interdits ou ont fait supprimer des tweets.

Contribuant: Ryan W. Miller, USA TODAY; Richard Ruelas et Craig Harris, République de l’Arizona; The Associated Press

Jake Angeli: Un homme qui portait un chapeau de fourrure et des cornes à l’émeute du Capitole accusé