Mises à jour en direct de l’Australie contre la France: les meilleurs matchs de la Coupe du monde féminine 2023

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 se poursuit samedi (sur FOX et l’application FOX Sports) avec un match de quart de finale entre l’Australie et la France, co-hôte du tournoi, au Suncorp Stadium de Brisbane, en Australie.

L’Australie et la France se sont respectivement classées n ° 4 et n ° 5 dans notre dernier classement de puissance de la Coupe du monde. L’Australie cherche à poursuivre une très bonne performance en Coupe du monde devant ses supporters locaux. Les Matildas ont de retour l’attaquant vedette et capitaine Sam Kerr et espèrent pouvoir la réintégrer en douceur sans interrompre l’élan qu’ils ont créé en son absence.

Aperçu Australie vs France: Sam Kerr pas dans le onze de départ

De l’autre côté, Wendie Renard et Les Bleues chercher à construire une performance dominante jusqu’à présent qui les fait ressembler à l’un des favoris du tournoi.

L’inclinaison de samedi met en vedette beaucoup de vedettes, dont trois favoris du Soulier d’or – les attaquants de la France Kadidiatou Diani et Eugénie Le Sommer avec l’attaquant australien Hayley Raso . De plus, le gardien australien Mackenzie Arnold et gardien de la France Pauline Peyraud-Magnin sont sur la liste restreinte pour le prix Golden Glove de cette année.

Australie contre France

PREMIÈRE MOITIÉ

8′ : Première occasion pour Kadidiatou Diani et France

1′ : En route devant un public passionné !

AVANT-MATCH

La mise en scène

Australie vs France clés de la victoire | Coupe du monde MAINTENANT

Compositions de départ

L’attaquant vedette australien Kerr est à nouveau absent du onze de départ, mais devrait jouer samedi. Une blessure au mollet a limité Kerr à seulement 10 minutes au total en Coupe du monde jusqu’à présent, toutes survenues lors de la dernière victoire de l’Australie contre le Danemark en huitièmes de finale.

La France, quant à elle, devra stopper Kerr et Raso sans la défenseure Ève Périsset, du moins dans un premier temps. Périsset est hors du onze de départ pour Les Bleues.

