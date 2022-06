Mises à jour en direct de l’audition du 6 janvier: Barr dit que Trump était «détaché de la réalité»

Le seul grand thème de la deuxième journée d’audiences du comité du 6 janvier était que l’ancien président Trump s’était fait dire à plusieurs reprises – y compris par son propre procureur général – que son «gros mensonge» sur une élection frauduleuse était sans fondement. Mais il a quand même fait la fausse déclaration le soir des élections, et n’a pas arrêté depuis.

Comme ils l’ont fait lors de l’audience d’ouverture, les membres du comité ont utilisé les témoignages vidéo de certains des amis et conseillers les plus proches de M. Trump – y compris les commentaires directs de l’ancien procureur général William P. Barr – pour montrer que le président devait savoir que ses affirmations étaient sans fondement.

Voici quelques autres plats à emporter de la deuxième journée des audiences.

Trump a été décrit comme « détaché de la réalité » après les élections.

Le témoignage vidéo de M. Barr a été l’un des plus convaincants de la matinée, l’ancien procureur général décrivant M. Trump comme de plus en plus « détaché de la réalité » dans les jours qui ont suivi les élections. Dans son témoignage, M. Barr a déclaré avoir dit à plusieurs reprises au président que ses allégations de fraude n’étaient pas fondées, mais qu’il n’y avait « jamais eu d’intérêt pour les faits réels ».

Le portrait sans fard de M. Trump est un élément essentiel de l’argument que le comité essaie de faire valoir : que M. Trump savait que ses allégations d’élection frauduleuse n’étaient pas vraies et les a faites quand même. M. Barr a déclaré que dans les semaines qui ont suivi les élections, il avait répété à plusieurs reprises à M. Trump « à quel point certaines de ces allégations étaient folles ».

Le comité fait valoir que M. Trump était un menteur averti. Mais le témoignage de M. Barr a offert une autre explication possible : que le président en est venu à croire les mensonges qu’il racontait.

« Je me suis dit : ‘Garçon, s’il croit vraiment à ces trucs, il a, vous savez, perdu le contact avec – il s’est détaché de la réalité, s’il croit vraiment à ces trucs' », a déclaré M. Barr au comité.

Deux groupes entouraient Trump: « Team Normal » contre « Rudy’s Team ».

Une chose qui est clairement apparue lundi, c’est qu’il y avait deux groupes de personnes différents autour de M. Trump dans les jours et les semaines qui ont suivi les élections.

Bill Stepien, le directeur de campagne de M. Trump, a qualifié son équipe d’« équipe normale », par opposition à l’équipe dirigée par Rudy Giuliani, l’avocat personnel de M. Trump.

Agent républicain vétéran, M. Stepien faisait partie des assistants de campagne, des avocats, des conseillers de la Maison Blanche et d’autres personnes qui ont exhorté M. Trump à abandonner ses allégations de fraude infondées. L’équipe de M. Giuliani alimentait la paranoïa du président et le poussait à soutenir des allégations non fondées et fantaisistes de récolte de bulletins de vote, de falsification de machines à voter et plus encore. « Nous les appelons un peu mon équipe et l’équipe de Rudy », a déclaré M. Stepien aux enquêteurs du comité lors d’entretiens. « Cela ne me dérangeait pas d’être caractérisé comme faisant partie de l’équipe normale. »

Les membres du comité espèrent que la description des deux groupes concurrents dans l’orbite de M. Trump est la preuve que M. Trump a fait un choix – écouter le groupe dirigé par M. Giuliani au lieu de ceux qui ont dirigé sa campagne et travaillé dans son administration. M. Trump a choisi, selon les termes de «Team Normal», d’écouter à la place ces arguments «fous».

Une image émerge de la soirée électorale à la Maison Blanche.

L’audience de lundi s’est ouverte sur un portrait vivant de la soirée électorale à la Maison Blanche, décrivant la réaction du président et de son entourage lorsque Fox News a appelé l’Arizona pour Joseph R. Biden Jr. Utilisant des témoignages vidéo des conseillers les plus proches du président et de certains membres de sa famille , le comité a montré comment M. Trump a rejeté les conseils de mise en garde qu’il a reçus.

M. Stepien a déclaré dans la vidéo qu’il avait exhorté le président à ne pas déclarer la victoire prématurément, ayant déjà expliqué que les votes démocrates étaient susceptibles d’être comptés plus tard dans la nuit. M. Trump l’a ignoré, ont déclaré M. Stepien et d’autres. Au lieu de cela, il a écouté Rudy Giuliani, qui, selon des assistants, était ivre ce soir-là, et exhortait le président à revendiquer la victoire et à dire que les élections avaient été volées.

Chris Stirewalt, le rédacteur politique de Fox News qui a été licencié après avoir lancé l’appel à l’antenne pour l’Arizona, a déclaré au comité que le changement de retours cette nuit-là qui a incité le président à affirmer qu’il manipulait les électeurs n’était rien de plus que les résultats attendus des votes démocrates. comptés après les républicains. Il a exprimé sa fierté que son équipe ait été la première à appeler avec précision les résultats de l’Arizona et a déclaré qu’il n’y avait «aucune» chance que M. Trump ait remporté cet État.

Des millions de dollars ont été envoyés à un « fonds de défense électorale » inexistant, a déclaré le comité.

Ce n’était pas seulement le « gros mensonge », selon le comité du 6 janvier. C’était aussi « la grande arnaque ».

Dans une présentation vidéo qui a conclu sa deuxième audience, le comité a décrit comment M. Trump et ses assistants de campagne ont utilisé des allégations sans fondement de fraude électorale pour convaincre les partisans du président d’envoyer des millions de dollars à quelque chose appelé le «Fonds de défense électorale». Selon le comité, les partisans de M. Trump ont fait don de 100 millions de dollars la première semaine après les élections, apparemment dans l’espoir que leur argent aiderait le président à lutter pour annuler les résultats.

Mais un enquêteur du comité a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve qu’un tel fonds ait jamais existé. Au lieu de cela, des millions de dollars ont été versés dans un super PAC que le président a mis en place le 9 novembre, quelques jours seulement après les élections. Selon le comité, ce PAC a envoyé 1 million de dollars à une fondation caritative dirigée par Mark Meadows, son ancien chef de cabinet, et 1 million de dollars supplémentaires à un groupe politique dirigé par plusieurs de ses anciens membres du personnel, dont Stephen Miller, l’architecte du programme d’immigration de M. Trump.

La représentante Zoe Lofgren, démocrate de Californie, a résumé les découvertes de cette façon : « Tout au long de l’enquête du comité, nous avons trouvé des preuves que la campagne Trump et ses substituts ont trompé les donateurs quant à la destination de leurs fonds et à quoi ils seraient utilisés », a-t-elle déclaré. a dit. «Donc, non seulement il y avait ce gros mensonge, il y avait la grande arnaque. Les donateurs méritent de savoir où vont vraiment leurs fonds. Ils méritent mieux que ce que le président Trump et son équipe ont fait. »