Mises à jour en direct de l’Ally 400 : meilleurs moments de Nashville Superspeedway

Le Série de coupe NASCAR revient de la semaine avec l’Ally 400 au Nashville Superspeedway dimanche, et nous vous avons couvert de toute l’action de course nocturne du début à la fin !

Trente-six des meilleures stars de NASCAR s’affronteront sur plus de 300 tours et 400 miles sur le circuit de vitesse en béton de forme ovale à Lebanon, Tennessee. Ce sera la 17e course de la saison 2023 de la Cup Series, et le drapeau vert devrait tomber à 19 h HE.

Voici les meilleurs moments !

La mise en scène

Avant l’action, Bob Pockrass de FOX Sports a expliqué quoi et qui surveiller lors de la course de dimanche.

Veille météo

Certaines tempêtes ont été détectées dans la région de Nashville, selon Pockrass, mais pour l’instant, tout va bien au Superspeedway. Cette course commence plus tard que les autres courses NASCAR en raison de la chaleur intense de Nashville, a expliqué Pockrass.

Les yeux sur le prix

Justin Haley n’était pas sûr de se qualifier pour la course de dimanche, mais une fois qu’il l’a fait, il a jeté son dévolu sur autre chose : le drapeau à damier.

Pendant ce temps, Bubba Wallace fera son 200e départ en Cup Series dimanche, marquant une autre étape importante dans la carrière du pilote 23XI Racing. Wallace a été battu de justesse pour la pole position lors des qualifications de samedi. Il s’est mis sur le côté à la sortie du virage en arrivant au drapeau à damier et a fait tourner sa Toyota 23XI dans le champ intérieur, ce qui a permis à Ross Chastain de s’accrocher et de décrocher sa première pole en carrière en Cup Series lors de la course de dimanche.

