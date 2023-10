Mises à jour en direct de l’ALCS : les Rangers conservent la tête contre les Astros lors du deuxième match

Les séries éliminatoires de la MLB se poursuivent lundi, marquant le premier jour où l’ALCS et le NLCS sont en action.

Tout d’abord, les Rangers et les Astros s’affrontent à Houston pour le deuxième match de l’ALCS. Les Rangers ont bouleversé les Astros lors du premier match, s’imposant 2-0. Jordan Montgomery a lancé 6,1 manches sans but tandis que le doublé d’Evan Carter en deuxième a aidé le Texas à marquer le premier point du match avant que Leody Taveras ne frappe un circuit en sixième.

Nathan Eovaldi recevra le ballon pour que les Rangers commencent le deuxième match tandis que les Astros se tourneront vers Framber Valdez. Le premier pitch aura lieu à 16 h 37 HE sur FOX et l’application FOX Sports.

Les deux équipes ont affaire à des stars qui ne sont pas à 100 %. Le cogneur des Astros, Yordan Álvarez, serait aux prises avec un virus (mais reste dans l’alignement), tandis que l’as des Rangers Max Scherzer est sur le point de faire ses débuts en séries éliminatoires du Texas lors du troisième match après avoir raté les séries éliminatoires jusqu’à présent en raison d’une blessure.

Plus tard, les Phillies cherchent à défendre le fanion de la NL alors qu’ils ouvrent le NLCS à domicile contre les Diamondbacks. Les deux équipes ont bouleversé leurs rivaux de division dans la NLDS, les Phillies battant les Braves et Diamondback balayant les Dodgers.

Le concurrent NL Cy Young, Cy Young, prendra la relève pour les Diamondbacks. Les Phillies auront Zack Wheeler sur le monticule. Le premier pitch est prévu à 20 h 07 HE.

Voici les meilleures pièces !

Texas Rangers contre Houston Astros (16 h 37 HE sur FOX et l’application FOX Sports)

Grosse erreur

Après des simples consécutifs de Marcus Semien et Corey Seager pour commencer le match, Semien est venu marquer lorsque le lancer de Framber Valdez au premier but sur un court tapper de Robbie Grossman a navigué large. Adolis Garcia a suivi avec un simple RBI pour donner deux points aux Rangers avant même qu’un retrait ne soit enregistré.

Le hit-parade continue !

Un simple RBI de Mitch Garver a donné un autre point aux Rangers avant que Valdez n’enregistre finalement le premier retrait du match, puis Nathaniel Lowe a giflé un coup sûr sur la base du champ opposé pour en ramener un autre pour le Texas. Les quatre points des Rangers en première manche constituent le plus grand nombre de buts marqués par le Texas dans le premier tiers d’un match éliminatoire de l’histoire de la franchise.

Adolis García, Mitch Garver et Nathaniel Lowe des Rangers frappent tous des coups sûrs RBI pour marquer QUATRE points contre Astros en première manche

Tous dans les chaussures !

Garcia a montré ses coups de pied flashy en se retrouvant dans une roue après avoir été touché par un lancer, tandis que Valdez a travaillé autour de deux baserunners pour obtenir une seconde sans but après avoir changé de chaussures entre les manches.

Un spectacle familier pour Yordan !

Álvarez est peut-être encore aux prises avec une maladie, mais il élimine toujours Eovaldi. La première manche de l’ALCS des Astros est le fruit d’un home run sans aucun doute de leur cogneur gaucher, son cinquième dans ces séries éliminatoires. Álvarez a désormais une fiche de 9 sur 12 à vie contre Eovaldi.

Yordan Álvarez des Astros écrase un home run en solo pour réduire l’avance précoce des Rangers

Vas-y, Jung mec !

Cet incroyable jeu glissé et ce lancer croisé de diamants de la recrue des Rangers Josh Jung ont terminé la deuxième manche sans aucun autre dommage de la part des Astros.

Jonas LUI

Après un simple RBI lors du premier match, Jonah Heim a suivi sans aucun doute dans le champ gauche Crawford Boxes pour augmenter l’avance des Rangers à 5-1.

Jonah Heim écrase un home run en solo, prolongeant l’avance des Rangers contre Astros

Valdez a retiré après seulement 2,2 manches

Une journée inoubliable pour le gaucher des Astros testé en séries éliminatoires, tiré par Dusty Baker avant même de pouvoir passer la troisième manche.

Bregman en récupère un !

Le deuxième circuit d’Alex Bregman des séries éliminatoires de 2023 a résonné sur le poteau des fautes du champ gauche pour réduire le déficit des Astros à trois.

Alex Bregman lance un home run en solo pour réduire le déficit des Astros contre les Rangers

La vengeance de Nathan !

Après avoir accordé un long home run à Álvarez en deuxième manche, Eovaldi a répondu en attrapant le cogneur des Astros en train de regarder une balle cassante de porte dérobée lors de leur deuxième match.

Je prends toujours des notes de papa

Michael Brantley a marqué un simple pour commencer la cinquième manche des Astros, peut-être grâce à quelques conseils d’avant-match de son père, entraîneur des frappeurs.

Eovaldi s’échappe !

Les puissants bâtons de Houston semblaient prêts à riposter après avoir chargé les buts contre Eovaldi en fin de cinquième. Mais « Nasty Nate » a répondu en retirant les frappeurs de pincement Yainer Diaz et José Altuve, puis en obligeant Bregman à se retirer sans marquer de point.

[Want great stories delivered right to your inbox? Create or log in to your FOX Sports account, follow leagues, teams and players to receive a personalized newsletter daily.]