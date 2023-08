Mises à jour en direct de la Suisse contre l’Espagne : l’Espagne prend les devants 3-1

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 se poursuit vendredi, alors que la Suisse affronte l’Espagne lors du premier match des huitièmes de finale à l’Eden Park d’Auckland, en Nouvelle-Zélande.

La Suisse entre dans le match en tant que vainqueur du Groupe A, après avoir blanchi les Philippines 2-0 dans un match déséquilibré pour ouvrir le jeu, avant de remporter des matchs nuls sans but contre la Norvège et la Nouvelle-Zélande.

L’Espagne, l’équipe n ° 2 du groupe C, a marqué des buts en grappes lors de ses deux premières sorties, battant le Costa Rica et la Zambie par un score combiné de 8-0. Cinq femmes différentes ont marqué des buts dans les matchs. Son élan a cependant été brusquement stoppé par le vainqueur du groupe, le Japon, qui a dominé La Roja 4-0. L’Espagne cherchera le but de Jennifer Hermoso Fuentes contre la solide défense de la Suisse. Elle a tenté 11 tirs jusqu’à présent et est à égalité pour le plus de buts de l’équipe.

Suivez notre couverture en direct ci-dessous!

La Suisse contre l’Espagne

17′ : On est de retour !

L’Espagne a rapidement retrouvé son sang-froid, ripostant avec une tête admirable d’Alba Maria Redondo Ferrer

L’Espagnole Alba Maria Redondo Ferrer marque un but face à la Suisse en 17′ | Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 Regardez l’Espagnole Alba Maria Redondo Ferrer marquer un but contre la Suisse à la 17′ de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023.

11′ : Quoi. Juste. Arrivé?

L’Espagne a rapidement perdu son élan sur une blessure auto-infligée, car une mauvaise communication entre une défenseure et sa gardienne a abouti à un but contre son camp.

L’Espagnole Teresa Abilleira marque contre son camp en 11′ | Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 Regardez l’Espagnole Teresa Abilleira marquer un but contre son camp à la 11′ de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023.

5′ : GOOALLLLLL !!

Eh bien, cela n’a pas pris longtemps. Après que le gardien de la Suisse ait fait un magnifique arrêt sur une tentative de tir, La Roja s’est rapidement rallié au ballon pour capitaliser sur la vulnérabilité de son adversaire. C’était le premier but que la Suisse a accordé tout au long du tournoi.

L’Espagnole Aitana Bonmati Conca marque un but face à la Suisse en 5′ | Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 Regardez l’Espagnole Aitana Bonmati Conca marquer un but contre la Suisse en 5′ de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023.

3′ : Testé en avance

L’Espagnole Catalina Coll a fait ses débuts internationaux dans le match et a rapidement été forcée de faire un jeu pour parer une attaque suisse.

AVANT-MATCH

Putellas absent du onze de départ espagnol

L’Espagne est entrée dans le match avec des changements massifs dans sa formation de départ, notamment Alexia Putellas et Mariona Caldentey sur le banc. L’équipe commencera également Catalina Coll dans le but, qui fait ses débuts dans ces matchs à la place de Maria Rodriguez.

Suisse stable

Le Suisse, quant à lui, ira avec la même formation de départ pour le troisième match consécutif.

La mise en scène

L’équipe World Cup NOW a visionné le match en direct sur Twitter.

Découvrez le calendrier complet de la Coupe du monde féminine et comment regarder chaque match en direct ici. Retrouvez les dernières partitions ici.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Coupe du Monde Féminine de la FIFA Suisse Espagne

&nbsp ;

Tendances COUPE DU MONDE DE LA FIFA FEMMES