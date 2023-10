Mises à jour en direct de la série wild-card de la MLB 2023 : les Twins mènent 2-0 contre les Blue Jays ; Les Rangers éliminent les Rays

Les séries éliminatoires de la MLB font rage !

Après une journée de baseball passionnante mardi, quatre équipes seront confrontées à des situations de victoire ou de retour à la maison mercredi dans quatre matchs 2 de la série de wild-cards de la MLB.

Les Rangers ont ouvert la journée en éliminant les Rays dans une victoire de 7-1 grâce au bon départ de Nathan Eovaldi. Le droitier n’a accordé qu’un seul point – le seul de la série pour Tampa Bay – en 6,2 manches tout en en retirant huit sur des prises.

Pendant ce temps, les Rangers ont reçu la contribution de plusieurs des suspects habituels qui ont fait du Texas l’une des meilleures attaques du baseball cette saison, ainsi que de la recrue surprise Evan Carter, qui a poursuivi l’incroyable début de sa carrière dans la MLB en écrasant un home de deux points. courir. Adolis Garcia a également réussi un circuit, et ses collègues All-Stars Marcus Semien et Corey Seager ont également réalisé des points.

[Game 2 reaction: Rangers-Rays]

Les Twins, vainqueurs de l’AL Central, cherchent à achever les Blue Jays au Minnesota. Royce Lewis a réussi deux circuits lors du premier match de mardi pour aider les Twins à remporter la victoire. José Berríos obtient le départ pour Toronto alors qu’il tente de sauver sa saison tandis que Sonny Gray espère poursuivre le succès qu’il a connu le mois dernier pour Minnesota.

La Ligue nationale occupera le devant de la scène plus tard dans la journée. Les Brewers, vainqueurs de la NL Central, sont au bord de l’élimination après s’être inclinés face aux Diamondbacks lors du premier match, 6-3. Pendant que les Brewers sont à la maison, ils devront affronter l’un des meilleurs lanceurs de la Ligue nationale cette saison alors que Zac Gallen prendra la relève pour les Diamondbacks.

Pendant ce temps, les Phillies accueillent les Marlins alors qu’ils ne sont qu’à une victoire de revenir dans la NLDS pour une deuxième saison consécutive. Philadelphie a remporté le premier match 4-1 et fera appel à Aaron Nola. Miami a Braxton Garrett sur la bosse.

[Game 1 reaction: Diamondbacks-Brewers; Marlins-Phillies]

Voici les meilleurs jeux et moments du match 2 de mercredi !

Blue Jays de Toronto contre Twins du Minnesota

Sonny commence

Le temps est peut-être couvert à Minneapolis, mais Sonny Gray a mis fin à une menace des Blue Jays dès la première manche avec un gros retrait au bâton.

Correa frappe le premier

Carlos Correa, habitué aux exploits des séries éliminatoires, a inscrit les Twins en premier avec un simple RBI chargé de buts après un crochet rapide pour le partant des Blue Jays Jose Berrios.

QUEL JEU

Les Blue Jays ont menacé en début de cinquième, mais Gray s’est sorti du pétrin avec un incroyable coup d’envoi à Correa au deuxième but pour obtenir Vladimir Guerrero Jr.

FINAL

Rangers du Texas 7, Rays de Tampa Bay 1

Belle prise !

Les Rangers étaient menaçants en deuxième manche, mais Yandy Díaz les a tenus à l’écart du tableau grâce à un excellent jeu défensif.

BOMBE « El Bombi »

Aucun doute sur ce home run en solo du All-Star Adolis Garcia pour donner une avance de 1-0 aux Rangers.

Bienvenue en octobre, Evan Carter !

Après qu’une autre erreur coûteuse des Rays ait ramené un autre point à la maison et prolongé la manche, la recrue méconnue devenue contributeur clé Evan Carter a fait payer Tampa Bay avec son propre long home run.

Nathan Eovaldi ça a l’air bien tôt

Le droitier des Rangers était l’un des meilleurs lanceurs du baseball au début de la saison, mais il a connu des difficultés après son retour d’une blessure à l’avant-bras. Il ressemble à lui-même au début de 2023 jusqu’à présent grâce à quatre manches sans but mercredi.

Les Rangers l’ouvrent

Les doubles consécutifs des stars Marcus Semien et Corey Seager ont ouvert ce match, le Texas détenant désormais une avance de 7-0 en sixième manche.

Ce genre de journée pour le Texas…

Rays enfin au tableau

Tampa Bay a presque égalé le record de la MLB pour le plus grand nombre de manches consultatives sans but jusqu’à ce qu’ils réussissent finalement à marquer Eovaldi en septième manche, éliminant le partant des Rangers après une solide performance.

Diamondbacks de l’Arizona contre Milwaukee Brewers (19 h HE)

Miami Marlins contre Philadelphie Phillies (20 h HE)

Bryce Harper arbore des chemises Allen Iverson et Trea Turner avant le premier match des séries éliminatoires des Phillies

Faits saillants de la série wild-card MLB 2023 : victoire des D-Backs et des Phillies

Obtenez plus de la Ligue majeure de baseball Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et bien plus encore.