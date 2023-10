Mises à jour en direct de la série wild-card de la MLB 2023 : les Twins battent les Blue Jays ; Les Rangers battent les Rays

Les séries éliminatoires de baseball sont enfin là !

La ronde des wild-cards a officiellement débuté mardi, et l’action s’est déroulée toute la journée. Les quatre séries du premier tour sont en action alors que huit équipes cherchent à remporter le premier match de leur série respective au meilleur des trois.

Dans la Ligue américaine, les Rangers ont remporté le premier match contre les Rays à Tampa Bay, les blanchissant dans une victoire de 4-0. Jordan Montgomery a lancé sept manches blanchies pour le Texas, en retirant six sur des prises pour aider les Rangers à remporter une victoire loin de l’ALDS.

Pendant ce temps, les Twins, vainqueurs de l’AL Central, ont battu les Blue Jays, sixième tête de série, pour la première victoire du Minnesota en séries éliminatoires depuis 2004 et la première à domicile depuis 2002 – avant même que l’actuel manager Rocco Baldelli n’ait fait ses débuts en MLB en tant que joueur.

Dans la Ligue nationale, les Brewers, vainqueurs de la NL Central, accueilleront les Diamondbacks, tête de série n°6. Pour clôturer la journée, les Phillies accueillent les Marlins dans une bataille entre deux équipes de NL East.

Voici les meilleurs jeux du premier match de mardi !

Diamondbacks de l’Arizona contre les Brewers de Milwaukee (19 h HE)

Les légendes des brasseurs enflamment les ventilateurs

Qui de mieux pour commémorer le retour de Milwaukee en séries éliminatoires de la MLB que Bob « Mr. Baseball » Uecker lui-même et le héros des Brewers de 2008, CC Sabathia ?

Marlins de Miami contre Phillies de Philadelphie (20 h HE)

FINAL

Twins du Minnesota 3, Blue Jays de Toronto 1

Royce contourne les bases pour donner l’avantage à Minny

Royce Lewis a réussi le premier circuit des séries éliminatoires 2023 lorsqu’il a frappé un circuit en ligne au champ gauche lors de la première manche pour donner aux Twins une avance de 2-0.

Rolls-Royce en chasse un autre

Lewis a effectué son deuxième voyage autour des buts lors de sa deuxième présence au bâton dans le match, entraînant le partant des Blue Jays Kevin Gausman en profondeur en frappant un circuit dans le sens opposé. Le tir en solo a donné aux Twins une avance de 3-0 en troisième.

Jumeaux à la traîne

Les opérateurs du tableau de bord du Minnesota se sont amusés aux dépens de Toronto lors du premier match, laissant tomber quelques faits « amusants » sur Cavan Biggio, Alejandro Kirk et Matt Chapman.

Kiermaier reste proche

Les Blue Jays ont réussi à lancer un échange en sixième, mettant deux coureurs sur les buts pour permettre à Kevin Kiermaier de marquer un contre un simple à gauche. Le coup sûr a réduit l’avance des Twins à 3-1 et a mis fin à la journée du partant Pablo Lopez après 5 ⅔ manches lancées.

Pas sous la surveillance de Taylor !

Les Blue Jays ont eu la chance d’ajouter quelques points supplémentaires après le simple de Kiermaier, mais Michael A. Taylor a réussi une saisie impressionnante au centre du terrain, empêchant Chapman d’obtenir un coup sûr supplémentaire qui aurait probablement égalisé le match.

Bromance

Les Twins étaient à nouveau menaçants en huitième, mais c’était tout l’amour entre les stars Carlos Correa et Vladimir Guerrero Jr.

Encore à venir

FINAL

Rangers du Texas 4, Rays de Tampa Bay 0

La recrue livre

Josh Jung a obtenu le premier point au tableau lors du premier match de mardi, donnant l’avance aux Rangers sur un ballon sacrifice vers la droite pour porter le score à 1-0 en deuxième manche.

Pas sauvage = course sauvage

L’as des Rays, Taylor Glasnow, s’est mis encore plus en difficulté en cinquième manche. Après avoir permis aux coureurs de se mettre en position de but, Glasnow a lancé un lancer sauvage qui a marqué Corey Seager depuis la troisième place, donnant aux Rangers une avance de 2-0.

Seager en envoie deux – avec l’aide des Rays

Les Rangers ont réussi à doubler leur avance en sixième manche lorsque Seager a frappé un simple au centre que Jose Siri n’a pas réussi à capter au saut. Un point a d’abord été marqué sur coup sûr, mais un deuxième point a été marqué lorsque le lancer de Siri au troisième a atterri dans l’abri, donnant aux Rangers une avance de 4-0.

