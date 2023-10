Nous sommes à plus de la moitié du 2023 football universitaire saison, et la semaine 9 apporte une autre solide série de confrontations.

Pour lancer les choses, la centrale n°6 du Big 12 Oklahoma (7-0) se bat Kansas (5-2) sur FOX” Grand coup d’envoi de midi ” dans un effort pour rester invaincu. Suivez toute l’action ici .

Pendant ce temps, le n°4 de l’État de Floride, également invaincu, affronte l’ennemi de l’ACC Wake Forest (4-3) devant une salle comble, et une bataille du Big Ten se prépare entre le n°10 de Penn State (6-1) et Indiana (2-5) au Beaver Stadium en Pennsylvanie.

Plus tard, une poignée d’équipes classées seront en action, dont le n°3 de l’Ohio State, le n°7 du Texas, le n°8 de l’Oregon, le n°13 de l’Utah, le n°18 de Louisville, le n°20 de Duke et le n°23 de l’UCLA, parmi autres.

Voici les meilleurs moments !

Indiana au n°10 de Penn State

Démarrage à chaud

Une passe parfaite du quart des Hoosiers Brendan Sorsby à DeQuece Carter a abouti à un touché lorsque le receveur rapide l’a emmené jusqu’à la maison pour un score de 90 verges.

Du plaisir au quatrième essai !

Le quart de Penn State Drew Allar s’est connecté avec un Khalil Dinkins grand ouvert dans la zone des buts pour donner aux Nittany Lions leur premier score de la journée et égaliser le match à 7 à la fin du premier quart.

Panne défensive

La couverture médiatique ratée par la défense de Penn State s’est avérée coûteuse et a permis une grande ouverture Donaven McCulley a encaissé un touché de 69 verges et a aidé les Hoosiers à reprendre l’avance, 14-7, au début du deuxième quart.

Interception!

Jaylen Reed de Penn State a éliminé Sorsby juste avant la fin de la mi-temps, et Alex Felkins a capitalisé sur la possession retrouvée en marquant un panier de 50 verges pour donner l’avantage aux Nittany Lions, 17-14, à la pause.

Deuxième mi-temps prête

Penn State a ouvert la seconde mi-temps avec un score qui comprenait un lancer d’Allar dans la zone des buts atterrissant entre les mains de TE. Theo Johnson pour un touché de 16 verges pour donner une avance de 10 aux Nittany Lions.

N°4 de l’État de Floride à Wake Forest

Trouver un rythme

FSU QB Jordan Travis a inscrit son équipe en premier sur le tableau, encaissant un score de 13 verges lors du premier entraînement des Seminoles. Wake Forest a réussi à réduire l’écart au deuxième quart-temps, mais Travis avait un autre tour dans son sac.

Il a trouvé Keon Coleman pour un touché éblouissant de 29 verges – le huitième touché sur réception du joueur large cette saison – au début de la seconde période pour remettre FSU au sommet, 17-7.

Pas question de l’arrêter maintenant

Travis s’est associé au RB Trey Benson, qui a cassé les plaqués à gauche et à droite alors qu’il se dirigeait vers le bas du terrain et dans la zone des buts pour un touché à couper le souffle de 80 verges pour donner à FSU une avance de 24-7.

Un accroc à une main !

Ensuite, Travis s’est à nouveau connecté avec Coleman, cette fois pour un score de 14 verges pour prolonger l’avance des Seminoles, 31-7.

Restez à l’écoute des mises à jour !

À venir :

BYU au n°7 du Texas (15 h 30 HE)

N°8 de l’Oregon au n°13 de l’Utah (15 h 30 HE sur FOX et l’application FOX Sports)

N°20 Duke au n°18 Louisville (15 h 30 HE)

État n ° 3 de l’Ohio au Wisconsin (19 h 30 HE)

Colorado au n°23 de l’UCLA (19 h 30 HE)

