Mises à jour en direct de la semaine 9 de l’USFL: Philadelphia Stars contre New Jersey Generals

La semaine 9 de la saison USFL n’a pas manqué de puissance vedette, et vous pouvez vous attendre à plus lors de la finale de dimanche.

Clôturant les choses sur FOX, les Stars de Philadelphie (4-4) affrontent les Generals du New Jersey (2-6) à Canton, Ohio.

Plus tôt, les Birmingham Stallions (7-2) avaient battu les Houston Gamblers (5-4) à Memphis, 38-15.

Voici les meilleurs moments !

Philadelphia Stars contre New Jersey Generals

Scène d’avant-match

Généraux du New Jersey

