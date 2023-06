Mises à jour en direct de la semaine 9 de l’USFL: Michigan Panthers contre Pittsburgh Maulers

La semaine 9 de la saison USFL est là, et l’action commence samedi sur FOX avec le premier des deux affrontements divisionnaires très attendus.

Pour commencer, les Panthers du Michigan (3-5) affrontent les Maulers de Pittsburgh (2-6) à Canton, Ohio.

Plus tard, les Showboats de Memphis (5-3) accueilleront les Breakers de la Nouvelle-Orléans (5-3) à 15 h HE.

Voici les meilleurs moments !

Michigan Panthers contre Pittsburgh Maulers

Scène d’avant-match

Obtenez plus de la Ligue de football des États-Unis Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et plus encore