Mises à jour en direct de la semaine 9 de l’USFL: les disjoncteurs conservent leur avance sur les Showboats pendant les retards météorologiques

La semaine 9 de la saison USFL bat son plein, et nous vous avons couvert de toute l’action du début à la fin !

Clôturant l’ardoise de samedi, c’est un affrontement monstre entre les New Orleans Breakers et les Memphis Showboats.

Les deux équipes ont une fiche de 5-3 au début de la semaine 9, mais elles jouent également dans une division sud chargée dans laquelle les quatre équipes ont actuellement le même record ou mieux. Avec seulement deux équipes participant aux séries éliminatoires dans chaque division, le match de samedi aura probablement des conséquences majeures en séries éliminatoires, et le perdant devra faire face à une tâche ardue pour se qualifier pour les séries éliminatoires lors de la dernière semaine de la saison régulière.

Plus tôt, les Maulers de Pittsburgh (3-6) ont remporté leur première victoire depuis la semaine 5 après avoir battu les Panthers du Michigan (3-6) à Canton, Ohio.

Voici les meilleurs moments !

New Orleans Breakers contre Memphis Showboats

Balle lâche !

Les Breakers ont réussi à forcer un échappé dans les premières minutes du match pour les installer sur le territoire des Showboats avant de marquer un panier pour prendre une avance de 3-0.

Au-dessus des (Wes) Hills et dans la zone des buts

Wes Hills a pris un transfert intérieur et a couru jusqu’au gars pour un score d’un mètre pour donner aux Breakers une avance de 10-0 au premier quart.

Que diable vient-il de se passer ?

Un mauvais cliché sur le troisième et le sixième d’un Showboats n’était que le début de l’un des jeux les plus chaotiques de la saison de l’USFL. Showboats QB Cole Kelley a couru vers le ballon après qu’il ait traversé ses jambes. Une fois qu’il a obtenu la possession, il a décidé de le lancer vers le bas dans l’espoir d’obtenir le premier essai. Mais sa passe a été frappée avant de se retrouver entre les mains des Breakers LB Vontae Diggs, qui ont transformé l’interception en un touché pour donner à son équipe une avance de 17-0 au premier quart.

Retard météo

Peu de temps après que les Breakers ont augmenté de 17-0, le match est entré dans un retard météorologique avec 1:20 à faire au premier quart en raison de la foudre. L’USFL a déclaré qu’elle espérait toujours terminer le match samedi.

La mise en scène

Les Breakers étaient la meilleure équipe de la ligue à ouvrir la saison, commençant avec un dossier de 4-0 avant de perdre trois fois de suite. Mais la Nouvelle-Orléans a retrouvé son chemin dans la colonne des victoires lors de la semaine 8, survivant à la candidature de retour du Michigan.

D’un autre côté, la saison des Showboats a été à peu près le contraire. Memphis avait une fiche de 0-3 au début de la saison mais a remporté ses cinq derniers matchs, ce qui lui a donné l’occasion de se qualifier pour les séries éliminatoires.

Les Breakers sont prêts à rouler à Memphis.

Les Showboats, quant à eux, sont prêts à défendre leur terrain.

Cole Kelley attribue au football d’équipe et au soutien des fans le succès des Showboats

