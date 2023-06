Mises à jour en direct de la semaine 9 de l’USFL: Birmingham Stallions contre Houston Gamblers

La semaine 9 de la saison de l’USFL bat son plein et nous vous avons couvert de toute l’action de la liste de deux matchs de dimanche.

Pour commencer, les Birmingham Stallions (6-2) affrontent les Houston Gamblers (5-3) à Memphis.

Plus tard, sur FOX, les Philadelphia Stars (4-4) affronteront les New Jersey Generals (2-6) à Canton, Ohio à 19 h HE.

Les Maulers de Pittsburgh (3-6) ont entamé la semaine 9 avec une victoire de 19-7 sur les Panthers du Michigan (3-6) samedi, tandis que les Breakers de la Nouvelle-Orléans (6-3) ont dominé les Showboats de Memphis (5-4), 31- 3.

Voici les meilleurs moments de dimanche!

Birmingham Stallions contre Houston Gamblers

Choisi!

Houston et Birmingham sont chacun allés trois fois pour commencer le match, et ce dernier est entré dans le champ de tir lors de sa prochaine possession avant que la catastrophe ne frappe.

Au troisième et 10e de la ligne des 24 verges des Stallions, la passe du quart-arrière des Gamblers Kenji Bahar a été lancée devant le secondeur Quentin Poling, qui a réussi l’interception.

Restez à l’écoute pour les mises à jour !

Scène d’avant-match

