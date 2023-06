Mises à jour en direct de la semaine 8 de l’USFL: Showboats de Memphis contre les généraux du New Jersey

La semaine 8 de l’USFL bat son plein avec une ardoise très attendue de deux matchs dimanche sur FOX, et nous vous avons couvert de toute l’action du début à la fin !

Pour commencer, les Showboats de Memphis (4-3) cherchent à rester au-dessus de 0,500 et à remporter une victoire cruciale dans une division sud empilée, alors qu’ils affrontent les généraux du New Jersey en difficulté de la division nord (2-5) à Canton, Ohio.

Plus tard, les Michigan Panthers (3-4) affronteront les New Orleans Breakers (4-3) à Birmingham, Alabama (16 h HE, FOX).

Voici les meilleurs moments !

Showboats de Memphis contre les généraux du New Jersey

La mise en scène

Les Generals ont une fiche de 0-3 contre les adversaires de la division sud et ont besoin d’une victoire à domicile ce week-end s’ils veulent garder leurs espoirs en séries éliminatoires. Le New Jersey est à égalité avec le pire record de la ligue malgré le fait d’avoir cédé le moins de points dans l’USFL cette saison. À l’approche de l’inclinaison de dimanche, les généraux mènent la ligue en se précipitant à 138,6 verges par match derrière Darius Victor (429 verges) et quart-arrière D’André Johnson (264), mais ils sont les deuxièmes pires en verges par la passe.

Ce sera un défi, car les Showboats ont remporté quatre victoires consécutives pour rester invaincus au mois de mai et rebondir après un début de saison difficile de 0-3.

Les généraux, quant à eux, cherchent à renverser le scénario de leur saison avant qu’il ne soit trop tard.

Restez à l’écoute pour les mises à jour !

