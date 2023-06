Mises à jour en direct de la semaine 8 de l’USFL: Michigan Panthers contre New Orleans Breakers

La semaine 8 de l’USFL bat son plein, et nous vous avons couvert de toute l’action du début à la fin sur FOX !

Pour conclure, les Michigan Panthers (3-4) affrontent les New Orleans Breakers (4-3) à Birmingham, en Alabama.

Plus tôt, les Showboats de Memphis avaient battu les Generals du New Jersey 25-16 à Canton, Ohio.

Voici les meilleurs moments !

Michigan Panthers contre New Orleans Breakers

La mise en scène

Les Breakers et les Panthers se battent pour les places en séries éliminatoires dans leurs divisions respectives à l’approche de la semaine 8.

Les Breakers ont une moyenne de 342 verges d’attaque par match, la meilleure de la ligue, mais ils ont eu du mal à marquer des points au cours des trois dernières semaines. Avant le basculement de dimanche, la Nouvelle-Orléans n’a récolté en moyenne que 13,3 points par match au cours des trois derniers après avoir marqué plus de 20 points au cours de chacune des quatre premières semaines de la saison.

De l’autre côté, les Panthers ont marqué au moins 24 points dans chacune de leurs victoires cette saison et n’ont obtenu en moyenne que 10,75 PPG dans chacune de leurs quatre défaites. Le Michigan continuera probablement de s’appuyer sur l’ailier défensif vedette Breeland parle qui a réussi 39 plaqués, dont sept sacs, en sept semaines de jeu.

