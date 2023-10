Mises à jour en direct de la semaine 6 du football universitaire : Oklahoma-Texas, LSU-Mizzou, plus

Semaine 6 du football universitaire La saison est en cours et les fans de football vont se régaler samedi !

Coup d’envoi, n°4 état de l’Ohio accueille Maryland sur FOX » Grand coup d’envoi de midi » Suivez l’action ici .

Ailleurs, la confrontation de la rivière Rouge entre le numéro 12 Oklahoma et n ° 3 Texas bat son plein au Cotton Bowl de Dallas, tandis qu’un match très important de la SEC entre le n°21 Mizzou et le n°23 LSU se déroule à Columbia, Missouri.

Plus tard, une poignée d’équipes du top 25 seront en action, dont la n°1. Géorgie n° 10 Notre Dame, n° 11 Alabama n° 13 Etat de Washington n° 20 Kentucky et le n° 25 Louisville, entre autres.

Voici les meilleurs moments !

N ° 12 Oklahoma contre le n ° 3 Texas

Retiré

Le quart-arrière du Texas Quinn Ewers a commis une erreur critique au début et a été éliminé par le demi défensif des Sooners Gentry Williams, qui a placé l’Oklahoma dans la zone rouge.

Les Sooners ont rapidement profité du turnover et ont terminé le match avec un touché pour prendre les devants, 7-0.

Botté de dégagement bloqué

L’unité des équipes spéciales des Longhorns est venue à la rescousse après une autre interception coûteuse. Le demi défensif Kitan Crawford a bloqué un botté de dégagement au quatrième essai, et son coéquipier Malik Muhammad a récupéré le ballon pour un score pour égaliser les choses.

Les Longhorns ont rebondi lorsque Ewers a trouvé l’ailier rapproché Gunnar Helms pour un touché grand ouvert de 22 verges au deuxième quart qui a donné au Texas sa première avance de la journée, 14-10.

N°23 LSU contre N°21 Mizzou

Touchdown et plus encore

Dans la bataille des Tigres, le Missouri a été le premier à marquer avec un touché de 18 verges du large Theo Wease Jr.

Le Missouri a réussi une conversion de deux points pour prendre une avance rapide de 8-0.

Jeu au sol fort

Le porteur de ballon de LSU Logan Diggs a donné à son équipe son premier score de la journée avec un score au sol d’un mètre.

Ensuite, Cody Schrader de Mizzou est entré dans l’action. Il était imparable sur son chemin vers la zone des buts, récoltant un score de 21 verges pour garder l’équipe locale en tête, 15-7.

Trouver un rythme

L’ailier rapproché de Mizzou, Brett Norfleet, a obtenu son premier touché en carrière au deuxième quart pour prolonger l’avance des Tigres, 22-7.

Il prendra ça !

Mizzou QB Brady Cook a été éliminé par Harold Perkins Jr. de LSU au deuxième quart, et Jayden Daniels a réussi à emmener son équipe sur le terrain et à réduire légèrement l’écart, 22-17, après une passe de touché de 3 verges à Mason Taylor. .

Restez à l’écoute des mises à jour !

À venir :

N ° 13 Etat de Washington à UCLA ( 15 h HE )

13 Cougars de l’État de Washington WSU +3,0

+140

o59.5

Bruins de l’UCLA UCLA -3.0

-165

u59.5



N ° 11 Alabama à Texas A&M ( 15 h 30 HE )

11 Marée cramoisie de l’Alabama ALA -2.0

-133

o45.5

Texas A&M Aggies TXA&M +2,0

+113

u45.5



UCF à Kansas (16 h HE sur FOX et l’application FOX Sports)

Chevaliers UCF UCF -2.0

-129

o64.5

Jayhawks du Kansas KAN +2,0

+109

u64.5



N ° 20 Kentucky au n°1 Géorgie ( 19 h HE )

20 Chats sauvages du Kentucky ROYAUME-UNI +14,5

+443

o47

1 Bouledogues de Géorgie UGA -14,5

-627

u47



N° 10 Notre Dame contre n° 25 Louisville (19 h 30 HE)

dix Notre Dame combattant les Irlandais ND -6,5

-255

o53.5

25 Cardinaux de Louisville LOUIS +6,5

+207

u53.5



