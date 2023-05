Mises à jour en direct de la semaine 6 de l’USFL: Showboats partout dans Maulers à la mi-temps

Il y a d’excellents affrontements au programme de la semaine 6 de l’USFL, et nous vous avons couvert de toute l’action d’une ardoise du samedi qui comprend une paire de concours.

Tout d’abord, les Maulers de Pittsburgh (2-3) affrontent les Showboats de Memphis (2-3) dans une bataille à Memphis entre deux équipes coriaces cherchant à prendre de l’élan.

Plus tard, les Birmingham Stallions (3-2) et les Michigan Panthers (2-3) se rencontrent (16 h HE sur FOX et l’application FOX Sports), les Panthers cherchant leur première victoire à domicile au Ford Field de Detroit.

Consultez la liste complète des matchs hebdomadaires de la saison régulière ici.

Voici les meilleurs moments !

Pittsburgh Maulers contre Memphis Showboats

La grande course de Washington !

Juwan Washington interrompt une course de 30 verges, donnant à Memphis une chance de mettre plus de points au tableau.

Maulers essayant de faire avancer quelque chose

La défense de Memphis a bien fait contre Pittsburgh, mais sur ce jeu, Troy Williams envoie le ballon à Isaiah Hennie pour un premier essai.

Montrez votre chemin dans la zone des buts !

Au milieu du deuxième quart, Vinny Papale a parcouru 37 verges sur une réception, marquant le premier touché du match, prenant une avance de 10-0 contre les Maulers.

Ça monte à Memphis !

Memphis obtient le TO !

Quenton « Showtime » Meeks a obtenu l’interception sur Williams pour ajouter à la moitié défensive stellaire des Showboats.

Un score improbable pour Memphis

Derrick Dillon a pris le placement infructueux de 51 verges de Pittsburg sur 109 verges pour un touché juste avant la mi-temps.

A la mi-temps, Memphis mène Pittsburgh 19-0.

Restez à l’écoute pour les mises à jour !

Scène d’avant-match

