Mises à jour en direct de la semaine 6 de la NFL : les Ravens-Titans se battent à Londres

Semaine 6 du NFL La saison se poursuit dimanche avec une poignée de matchs de division cruciaux, et nous vous couvrons de toute l’action de la ligue !

Pour commencer, les Ravens de Baltimore affrontent les Titans du Tennessee au Tottenham Hotspur Stadium de Londres lors du troisième des cinq matchs internationaux prévus pour la saison 2023.

Plus tard, il y a 11 matchs au programme, avec quelques équipes visant à rester invaincues et une autre cherchant à remporter sa première victoire de la saison. En clôture, les Giants de New York sont sur la bonne voie pour affronter les Bills de Buffalo lors du Sunday Night Football.

Voici les meilleurs moments !

Ravens de Baltimore contre Titans du Tennessee

Soulever la poussière

Baltimore et le Tennessee ont combiné trois buts sur le terrain au premier quart, le premier en inscrivant deux au tableau. Ensuite, les Titans ont fait trois points sur leur deuxième possession, et Devin Duvernay les a fait payer, ramenant le botté de dégagement sur 70 verges jusqu’à la ligne des 17 verges des Titans. Cela dit, les Ravens ont été limités à un autre placement et menaient 9-3 au début du deuxième quart.

Une fleur s’épanouit à Londres

Baltimore a pris une avance de deux points à la fin du deuxième quart lorsque Jackson a trouvé le receveur Zay Flowers pour un touché de 10 verges. Sa tentative de point supplémentaire a ensuite été bloquée après qu’une interférence de passe offensive ait effacé une conversion de deux points.

Muff brutal!

Les Ravens ont lancé le ballon avec 12 secondes à jouer au deuxième quart, mais le retourneur des Titans Kyle Philips a étouffé le botté de dégagement et Del’Shawn Phillips est tombé sur le ballon libre pour Baltimore. Quelques secondes plus tard, Justin Tucker a réussi son quatrième panier à la fin du temps imparti en première mi-temps.

Déchirez-le

Derrick Henry a décollé pour un gain de 63 verges au sol, plaçant les Titans dans la zone rouge. Cela dit, ils ont été limités à un panier.

Les Titans capitalisent

Lors du deuxième jeu de l’entraînement qui a suivi, le demi de coin des Titans Sean Murphy-Bunting a repoussé Jackson, leur donnant le ballon sur la ligne des 25 verges des Ravens. Deux jeux plus tard, Henry a traversé la défense de Baltimore pour un touché de 15 verges.

Restez à l’écoute des mises à jour !

À venir :

Vikings du Minnesota contre Chicago Bears (13 h HE, FOX)

Vikings du Minnesota MINIMUM -3.0

-166

o44.5

Ours de Chicago CHI +3,0

+140

u44.5



49ers de San Francisco contre les Browns de Cleveland (13 h HE, FOX)

49ers de San Francisco SF -9,5

-507

o36

Browns de Cleveland CLÉ +9,5

+379

u36



Saints de la Nouvelle-Orléans contre les Texans de Houston (13 h HE, FOX)

Saints de la Nouvelle-Orléans NON -1,5

-127

o42

Texans de Houston OU +1,5

+106

u42



Commandants de Washington contre les Falcons d’Atlanta (13 h HE, CBS)

Commandants de Washington ÉTAIT +1,5

+104

o42

Faucons d’Atlanta ATL -1,5

-124

u42



Seahawks de Seattle contre Bengals de Cincinnati (13 h HE, CBS)

Seattle Seahawks MER +3,0

+130

o45.5

Bengals de Cincinnati CIN -3.0

-153

u45.5



Panthers de la Caroline contre les Dolphins de Miami (13 h HE, CBS)

Panthères de la Caroline VOITURE +14,0

+733

o47.5

Dauphins de Miami MIA -14,0

-1199

u47.5



Colts d’Indianapolis contre Jaguars de Jacksonville (13 h HE, CBS)

Colts d’Indianapolis INDIANA +4,0

+169

o44

Jaguars de Jacksonville JAX -4.0

-203

u44



Patriots de la Nouvelle-Angleterre contre les Raiders de Las Vegas (16 h 05 HE, CBS)

Patriots de la Nouvelle-Angleterre NE +3,0

+129

o41.5

Raiders de Las Vegas BT -3.0

-153

u41.5



Cardinals de l’Arizona contre les Rams de Los Angeles (16 h 25 HE, FOX)

Cardinaux de l’Arizona ARI +7,0

+251

o47.5

Rams de Los Angeles LAR -7.0

-317

u47.5



Eagles de Philadelphie contre Jets de New York (16 h 25 HE, FOX)

Eagles de Philadelphie PHI -6,5

-302

o42,5

Jets de New York NYJ +6,5

+239

u42.5



Lions de Détroit contre Buccaneers de Tampa Bay (16 h 25 HE, FOX)

Lions de Détroit DÉT -3.0

-163

o43

Boucaniers de Tampa Bay tuberculose +3,0

+138

u43



Giants de New York contre Buffalo Bills (20 h 20 HE, NBC)

Géants de New York NYG +15,0

+771

o43.5

Billets de buffle BUF -15,0

-1291

u43.5



