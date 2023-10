Mises à jour en direct de la semaine 5 de la NFL : Jaguars-Bills en direct, Giants-Dolphins, Ravens-Steelers, Saints-Pats, plus

Semaine 5 du NFL la saison continue dimanche !

Dimanche, les Buffalo Bills et Jaguars de Jacksonville affrontez-vous au stade Wembley de Londres lors du deuxième des cinq matchs internationaux prévus pour la saison 2023.

Plus tard, il y aura six matchs dans la fenêtre Est de 13 heures et quatre matchs dans la fenêtre Est de 16 heures.

Voici les meilleurs moments !

Jaguars de Jacksonville contre Buffalo Bills

Restez à l’écoute des mises à jour !

À venir :

Panthers de la Caroline contre Lions de Détroit (13 h HE, FOX)

Panthères de la Caroline VOITURE +9,5

+354

o44

Lions de Détroit DÉT -9,5

-480

u44



Giants de New York contre Dolphins de Miami (13 h HE, FOX)

Géants de New York NYG +12,5

+521

o47.5

Dauphins de Miami MIA -12,5

-746

u47.5



Texans de Houston contre Falcons d’Atlanta (13 h HE, FOX)

Texans de Houston OU +2,5

+115

o42

Faucons d’Atlanta ATL -2,5

-137

u42



Ravens de Baltimore contre Steelers de Pittsburgh (13 h HE)

Corbeaux de Baltimore BAL -4,5

-220

o38.5

Steelers de Pittsburgh FOSSE +4,5

+179

u38.5



Titans du Tennessee contre Colts d’Indianapolis (13 h HE)

Titans du Tennessee DIX -2,5

-138

o43.5

Colts d’Indianapolis INDIANA +2,5

+116

u43.5



Saints de la Nouvelle-Orléans contre Patriots de la Nouvelle-Angleterre (13 h HE)

Saints de la Nouvelle-Orléans NON +1,5

+101

o39

Patriots de la Nouvelle-Angleterre NE -1,5

-121

u39



Eagles de Philadelphie contre Rams de Los Angeles (16 h 05 HE, FOX)

Eagles de Philadelphie PHI -4.0

-208

o50.5

Rams de Los Angeles LAR +4,0

+172

u50.5



Bengals de Cincinnati contre Cardinals de l’Arizona (16 h 05 HE, FOX)

Bengals de Cincinnati CIN -3.0

-167

o45

Cardinaux de l’Arizona ARI +3,0

+141

u45



Jets de New York contre Broncos de Denver (16 h 25 HE)

Jets de New York NYJ +2,5

+117

o43.5

Broncos de Denver TANIÈRE -2,5

-138

u43.5



Chiefs de Kansas City contre Vikings du Minnesota (16 h 25 HE)

Chefs de Kansas City KC -3,5

-190

o52.5

Vikings du Minnesota MINIMUM +3,5

+160

u52.5



Cowboys de Dallas contre 49ers de San Francisco (20 h 20 HE)

Cowboys de Dallas DAL +3,5

+154

o45

49ers de San Francisco SF -3,5

-184

u45



