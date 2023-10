Mises à jour en direct de la semaine 4 de la NFL : les Falcons et les Jaguars lancent les séries internationales 2023

La semaine 4 de la NFL est là, et les fans de football vont se régaler ce week-end !

Pour commencer à Londres, les Falcons d’Atlanta affrontent les Jaguars de Jacksonville au stade de Wembley lors du premier des cinq matchs internationaux prévus pour la saison 2023.

Voici les meilleurs moments !

FINALE : Jaguars de Jacksonville 23, Falcons d’Atlanta 7

Les faire manquer

Le porteur de ballon des Falcons Bijan Robinson a envoyé un défenseur dans l’autre sens au premier quart.

Jags TD

Peu de temps après avoir converti un quatrième essai, Jacksonville a brisé la glace lorsque le quart-arrière Trevor Lawrence a frappé le receveur large Calvin Ridley pour un touché de 30 verges.

Roule comme le vent, Darious !

Les Falcons étaient en train de réaliser leur meilleur entraînement de la première mi-temps avant que le quart-arrière Desmond Ridder ne soit intercepté par le demi de coin des Jaguars Darious Williams, qui a reculé le choix de 61 verges pour un touché. Jacksonville menait 17-0.

Action à Londres

Atlanta s’est inscrit au tableau lors de la possession d’ouverture de la seconde mi-temps lorsque Ridder a frappé le receveur Drake London pour un touché de 15 verges.

Restez à l’écoute des mises à jour !

À venir :

Commandants de Washington contre Eagles de Philadelphie (13 h HE sur FOX)

Buccaneers de Tampa Bay contre Saints de la Nouvelle-Orléans (13 h HE sur FOX)

Bengals de Cincinnati contre Titans du Tennessee (13 h HE sur FOX)

Rams de Los Angeles contre Colts d’Indianapolis (13 h HE sur FOX)

Vikings du Minnesota contre Panthers de la Caroline (13 h HE sur FOX)

Ravens de Baltimore contre Browns de Cleveland (13 h HE)

Deshaun Watson DEHORS

Le quarterback partant de Cleveland est absent en raison d’une blessure à l’épaule, Réseau NFL signalé. Dorian Thompson-Robinson débutera.

Dolphins de Miami contre Buffalo Bills (13 h HE)

Steelers de Pittsburgh contre Texans de Houston (13 h HE)

Denver Broncos contre Chicago Bears (13 h HE)

Raiders de Las Vegas contre Chargers de Los Angeles (16 h 05 HE)

Patriots de la Nouvelle-Angleterre contre Cowboys de Dallas (16 h 25 HE sur FOX)

Cardinals de l’Arizona contre 49ers de San Francisco (16 h 25 HE sur FOX)

Chiefs de Kansas City contre Jets de New York (20 h 20 HE)

