Mises à jour en direct de la semaine 3 de la NFL : Jags, Chargers, Saints, plus en action au début

La troisième semaine de la saison NFL est là !

Nous sommes encore au début de la campagne 2023, mais cela n’enlève rien à l’importance de gagner pour les 32 équipes de la ligue.

Certains recherchent désespérément leur première victoire, tandis que d’autres visent à maintenir leur séquence de victoires après avoir commencé la saison 2-0.

Restez à l’écoute pour tous les meilleurs moments !

Falcons d’Atlanta contre Lions de Détroit

Bijan Robinson est fort

C’est comme essayer d’affronter un Longhorn, non ?

Trouver l’homme ouvert

L’ailier rapproché Sam LaPorta s’est libéré dans la secondaire des Falcons et Jared Goff l’a trouvé pour le touché des Lions de 45 verges.

Chargers de Los Angeles contre Vikings du Minnesota

Prendre l’avantage

Douze jeux après avoir réussi un revirement, les Chargers ont brisé la glace lorsque Justin Herbert a frappé l’ailier rapproché Donald Parham Jr. pour un score de 3 verges.

Enfermez-le

Kirk Cousins ​​​​a frappé l’ailier rapproché Josh Oliver sur la ligne de but pour un touché égalisateur de 4 verges des Vikings.

Appel courageux

Face à un quatrième but sur la ligne d’un mètre du Minnesota, Los Angeles a choisi de se lancer et Herbert a lancé une balle à Parham pour leur deuxième touché.

Alerte TD !

Herbert a lancé une passe derrière la ligne de mêlée au receveur large Keenan Allen, qui a ensuite lancé une balle profonde à Mike Williams pour un touché des Chargers de 49 verges.

Saints de la Nouvelle-Orléans contre Packers de Green Bay

Souviens-toi de moi?

Lors du neuvième jeu de la deuxième possession des Saints, Derek Carr a frappé l’ailier rapproché Jimmy Graham – un ancien Packer – pour un touché de 8 verges.

Fait en sorte que ça arrive

Rashid Shaheed a effectué un botté de dégagement sur 76 verges pour un touché à la Nouvelle-Orléans.

Rashid Shaheed des Saints renvoie un botté de dégagement pour un touché de 76 verges contre les Packers

Il ne m’en faut qu’un !

Le receveur large Chris Olave a réussi un parcours de 27 verges avec juste sa main droite, ce qui a ensuite conduit à un panier des Saints.

Derek Carr blessé et absent

Le quart-arrière des Saints est entré dans les vestiaires et a été exclu en raison d’une blessure à l’épaule qu’il a subie au troisième quart. Jameis Winston est arrivé au poste de quart-arrière.

Texans de Houston contre Jaguars de Jacksonville

Les Texans capitalisent

Après que Jacksonville ait raté un panier lors de la première possession du match, Houston a atteint la zone des buts. Deux jeux après que CJ Stroud ait frappé le receveur Tank Dell pour un pick-up de 46 verges, Dameon Pierce a inscrit un score sur la ligne de but pour les Texans.

Faire les choses à leur manière

Sept jeux après avoir bloqué une tentative de placement de Jacksonville, Houston a marqué un autre touché lorsque Stroud a frappé l’ailier rapproché Brevin Jordan pour un score de 4 verges.

Y entrer

Tank Bigsby a inscrit Jacksonville au tableau avec un score précipité sur la ligne de but au début du troisième quart. Les Jaguars ont ensuite marqué un panier lors de leur prochain entraînement et étaient menés 17-10.

RETOUR DE COUP DE PIED FB

L’arrière des Texans Andrew Beck a étouffé mais a ensuite repris et a couru le coup d’envoi qui a suivi sur 90 mètres pour un touché.

Broncos de Denver contre Dolphins de Miami

MIA étant MIA

Tua Tagovailoa a trouvé un Tyreek Hill ouvert et le receveur des Dolphins a contourné la défense des Broncos dans la zone des buts pour un score de 54 verges – puis est entré dans les tribunes.

Marquer de plusieurs manières

Après avoir forcé Denver à faire un triplé, Miami a étendu son avance à deux scores lorsque Devon Achane a grincé sur un score de 8 verges au sol.

Retournez

Russell Wilson a frappé Courtland Sutton pour un touché de 12 verges, inscrivant les Broncos au tableau, mais les Dolphins l’ont récupéré lors de leur prochaine possession lorsque Tagovailoa a lancé une jolie passe à la pelle à Achane, qui a couru dans le touché.

C’est une déroute

Raheem Mostert a traversé la défense de Denver pour un touché de 21 verges. Puis un jeu après avoir forcé un échappé, Mostert a marqué un score de 3 verges, donnant aux Dolphins une avance de 35-10.

Titans du Tennessee contre Browns de Cleveland

Le porteur de ballon Jerome Ford a réussi une passe de touché de 19 verges de Deshaun Watson, donnant aux Browns une avance de 10-3.

A bas les Titans

L’ailier défensif vedette des Browns, Myles Garrett – qui a réussi 2,5 sacs en première mi-temps – a limogé le quart-arrière et le plaqueur gauche des Titans pour terminer la première mi-temps.

Sautant pour ça

Ford a contourné la défense du Tennessee et a sauté vers le pylône sur un score de 3 verges au sol pour Cleveland, qui menait 20-3.

Buffalo Bills chez les commandants de Washington

Lors du premier jeu d’un entraînement qui a commencé sur la ligne des 35 verges des Commanders, le quart-arrière des Bills Josh Allen a lancé une fléchette au receveur large Gabe Davis pour un touché, leur donnant une avance de 10-0.

Affichage défensif

Le quart-arrière des Commanders Sam Howell a lancé sa troisième interception au début du troisième quart lorsque le demi de coin des Bills Tre’Davious White l’a repéré sur la ligne de but.

Colts d’Indianapolis et Ravens de Baltimore

8 pour 8

Lamar Jackson a inscrit un score de 8 verges pour les Ravens lors de leur première possession du match.

Le faire tomber

Les Colts ont égalisé le score à sept chacun lorsque Gardner Minshew a frappé le porteur de ballon Zack Moss pour un touché contesté de 17 verges.

Lamar recommence

Le quart-arrière de Baltimore a réussi un score de 10 verges, lui donnant une avance de 14-13.

Patriots de la Nouvelle-Angleterre contre Jets de New York

Mac Jones a trouvé Pharaoh Brown sur le terrain ouvert et l’ailier rapproché a décollé pour un touché de 58 verges, donnant aux Patriots une avance de 10-0.

Restez à l’écoute des mises à jour !

Encore à venir:

Panthers de la Caroline contre Seahawks de Seattle (16 h 05 HE)

Panthères de la Caroline VOITURE +4,5

+182

o42,5

Seattle Seahawks MER -4,5

-217

u42.5



Bears de Chicago contre Chiefs de Kansas City (16 h 25 HE)

Ours de Chicago CHI +12,5

+525

o48

Chefs de Kansas City KC -12,5

-746

u48



Cowboys de Dallas contre Cardinals de l’Arizona (16 h 25 HE)

Cowboys de Dallas DAL -11,5

-660

o44

Cardinaux de l’Arizona ARI +11,5

+481

u44



Steelers de Pittsburgh contre Raiders de Las Vegas (20 h 20 HE)

Steelers de Pittsburgh FOSSE +3,0

+132

o43.5

Raiders de Las Vegas BT -3.0

-155

u43.5



