Mises à jour en direct de la semaine 10 de l’USFL: Philadelphie mène le Michigan en seconde période

La saison 2023 de l’USFL s’achève dimanche après un tourbillon d’action au cours de la semaine 10.

En clôture de saison, les Stars de Philadelphie (4-5) affrontent les Panthers du Michigan (3-6) à Detroit. Le vainqueur affrontera les Maulers de Pittsburgh (4-6) dans le championnat de la division nord de l’USFL, et le perdant sera éliminé. De plus, si les Stars décrocheront le titre de la division Nord avec une victoire dimanche.

Auparavant, sur FS1, le Casseurs de la Nouvelle-Orléans (7-3) a abattu le Joueurs de Houston (5-5) à Memphis pour décrocher leur première place en séries éliminatoires. Ils assumeront le Étalons de Birmingham (8-2) lors du championnat de la division sud de l’USFL la semaine prochaine.

Voici les meilleurs moments !

Les Stars de Philadelphie contre les Panthers du Michigan

Bon départ pour Philadelphie !

Lors de leur premier entraînement offensif du match, le Case Cookus des Stars a trouvé son receveur, Terry Wright, sur un lancer de touché de 23 verges et attrapé, donnant à Philly une avance de 7-0 au début du premier.

Gros retour des Panthers !

Marcus Simms du Michigan a parcouru 53 verges au coup d’envoi après le placement de Philly, donnant aux Panthers une excellente position sur le terrain.

Les Panthers n’ont pas pu entrer dans la zone des buts, mais ont réussi un placement, portant l’avance des Stars à un touché, 10-3.

Les étoiles créent de la distance

Cookus et les Stars ont inscrit deux touchés complets après avoir trouvé Diondre Overton pour un touché de 29 verges, donnant aux Stars une avance de 20-6 à la mi-temps.

La défense du Michigan crée l’offensive

Après un botté de dégagement bloqué, AJ Richardson l’a emmené à la maison pour un touché, amenant les Panthers à moins d’un score des Stars en fin de troisième.

Le Michigan prend la tête

Le quart-arrière nouvellement acquis EJ Perry a ramené les Panthers pour leur première avance du match avec une course de touché de 6 verges, plus une conversion de 2 points.

Ambiance d’avant-match

Alex McGough et les Stallions se donnent à fond en finale, espérons que l’élan se poursuivra en séries éliminatoires

