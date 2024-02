Mises à jour en direct de la fête de la victoire du Super Bowl

Après trois titres du Super Bowl en cinq ans, le Chefs de Kansas City devrait avoir une assez bonne idée de la façon d’organiser un défilé de la victoire. Chiefs Kingdom montrera son amour pour Patrick Mahomes, Travis Kelce and Co. ce jour de la Saint-Valentin alors que l’équipe parcourra les rues de Kansas City mercredi.

Les bus des chefs commencent à rouler ; défilé en cours

Vers 11 h 06, heure locale, les bus transportant les joueurs et le personnel des Chiefs ont commencé à rouler vers l’itinéraire. Les bus à impériale sont rouges avec de nombreuses signalisations pour célébrer la victoire de Kansas City au Super Bowl 58.

Sur les côtés de la plupart des bus se trouvent des autocollants avec le logo des Chiefs, au-dessus duquel se trouve l’inscription « Champions du monde ». Sur le devant, juste en dessous du pare-brise, se trouve l’inscription « BACK-TO-BACK », commémorant les titres consécutifs de l’équipe.

Alors que le défilé commençait à parcourir le parcours, un plateau avec les pom-pom girls de la franchise et la batterie de l’équipe, les Chiefs Rumble, a roulé tandis que des pistolets à confettis projetaient des banderoles rouges et jaunes dans les airs.

Tout ce qui concerne les chefs : Dernières nouvelles des Chiefs de Kansas City, calendrier, liste, statistiques, mises à jour sur les blessures et plus encore.

À quelle heure commence le défilé des chefs aujourd’hui ?

Cela commencera vers midi HE, 11 heures, heure locale. Le défilé se terminera à la gare Union, où un rassemblement pour la victoire, accompagné de discours des joueurs et des entraîneurs, aura lieu, à partir de 13 h 45 HE.

Comment diffuser le défilé des chefs

Les Chiefs suivent le défilé en direct sur leur site Internet. Regardez ici.

Taylor Swift va-t-elle au défilé des Chiefs ?

Il y a une chose qui pourrait rendre cette fête différente des autres : une apparition potentielle de Taylor Swift. Mais la logistique n’est pas de son côté. Elle doit être à Melbourne, en Australie, soit 17 heures avant Kansas City, vendredi à 18 heures pour le premier des trois concerts programmés sur sa tournée Eras. Et le vol lui-même dure environ 17 heures.

Que Swift se présente ou non, la foule semble être encore plus nombreuse que par le passé car le temps sera anormalement chaud pour la saison – avec des températures attendues dans les années 60. Cela contraste fortement avec l’année dernière, où le mercure n’avait même pas dépassé 40 et où le refroidissement éolien donnait l’impression d’être en dessous de zéro.

Les Chiefs annoncent la prolongation de Steve Spagnuolo

La quête de Kansas City pour un triplé est déjà en cours.

Les Chiefs ont annoncé qu’ils avaient accepté une prolongation de contrat avec le coordinateur défensif Steve Spagnuolo, qui est devenu quatre fois champion du Super Bowl après la victoire de KC au Super Bowl 58. Les détails de l’extension ne sont pas encore connus.

La défense de Spagnuolo a joué un rôle déterminant dans la course des Chiefs à leur troisième titre du Super Bowl en cinq saisons.

Les chefs commencent à monter à bord des bus

À peine 20 minutes avant le début du défilé, les joueurs, les entraîneurs et leur famille ont commencé à monter dans les bus qui les emmèneront à travers le centre-ville pour célébrer leur titre du Super Bowl.

Pas vu parmi eux : Taylor Swift.

Le MVP du Super Bowl, Patrick Mahomes, a été vu portant ses deux bagues du Super Bowl, et Travis Kelce est monté à bord du même bus avec sa mère, Donna.