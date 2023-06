Mises à jour en direct de la fenêtre de transfert, 19 juin: Manchester United pour Declan Rice et Mason Mount, l’avenir incertain du PSG de Kylian Mbappe

En savoir plus

Tottenham a déjà obtenu un accord permanent pour la signature de Dejan Kulusevski de la Juventus samedi, a confirmé le club de Premier League. L’ailier suédois est prêté aux Spurs depuis 18 mois après avoir été prêté en janvier 2022. Kulusevski a impressionné lors de sa première saison alors que Tottenham terminait dans le top quatre de la Premier League. Mais sa première saison complète dans le nord de Londres a été moins réussie puisqu’il n’a marqué que deux fois en 37 apparitions dans une campagne perturbée par les blessures.

Kylian Mbappe a également assuré dans une lettre au PSG en début de semaine dernière qu’il n’activerait pas cette option de prolongation de son contrat avec les Parisiens. Le fait que Mbappe ait pris cette décision avant la date limite fixée au 31 juillet pourrait être interprété comme une décision définitive et qu’il ne changera plus d’avis. Cependant, cela pourrait également être considéré comme faisant partie d’une lutte de pouvoir avec Mbappe cherchant à obtenir de nouvelles garanties sur l’équipe que le PSG alignera la saison prochaine, et peut-être plus d’argent. Mbappe a signé pour le PSG de Monaco sur un prêt d’une saison en août 2017, qui s’est transformé en un transfert permanent l’année suivante dans le cadre d’un contrat de 180 millions d’euros (195 millions de dollars). Le vainqueur de la Coupe du monde 2018, qui a réussi un triplé lors de la finale de la Coupe du monde l’an dernier alors que la France s’inclinait face à l’Argentine aux tirs au but, exigerait des frais de transfert énormes si le PSG choisissait de vendre maintenant. Le PSG aurait refusé une offre de 200 millions d’euros du Real Madrid en 2021, alors que Mbappe entrait dans la dernière année de son précédent contrat.