Mises à jour en direct de la Coupe du monde féminine 2023: les Pays-Bas mènent 2-0 contre l’Afrique du Sud

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 se poursuit samedi (sur FOX et l’application FOX Sports) avec le vainqueur du Groupe E, les Pays-Bas, affrontant l’Afrique du Sud en huitièmes de finale au stade de football de Sydney en Australie.

Les Pays-Bas, qui se sont classés n ° 2 en notre dernière coupe du monde p eur classement, a remporté son groupe grâce à une victoire 1-0 sur le Portugal, un match nul 1-1 contre les poids lourds des États-Unis et une raclée 7-0 contre le Vietnam lors de sa finale de phase de groupes. Pendant ce temps, l’Afrique du Sud s’est qualifiée pour ce stade grâce à une spectaculaire défaite 3-2 contre l’Italie jeudi – la toute première victoire du pays en Coupe du monde.

Malgré les différents pedigrees, les Néerlandais obtiennent tout ce qu’ils peuvent gérer de l’Afrique du Sud et de l’attaquant vedette Thembi Kgatlana, jusqu’à présent.

Suivez notre couverture en direct ci-dessous!

Pays-Bas contre Afrique du Sud

DEUXIÈME PARTIE

79′ : Lineth Beerensteyn obtient presque une attelle

Au lieu de cela, c’est le deuxième but néerlandais du match à être rappelé pour violation de hors-jeu.

72′ : UN AUTRE incroyable Daphné Van Domselaar sauvegarder!

L’Afrique du Sud a fait plus qu’assez pour créer des occasions de but de qualité, mais le gardien néerlandais continue de surprendre, réalisant un autre arrêt complet.

68′ : Pays-Bas inscrit le but n°2 !

Lineth Beerensteyn obtient de l’espace et en profite – et une erreur de jeu de Kaylin Swart – pour donner aux Néerlandaises une avance de 2-0.

67′ : Danielle Van de Donk est réservé

Le milieu de terrain le plus connu des fans de l’USWNT en tant que coéquipier du club devenu antagoniste de Lindsey Horan lors du match de phase de groupes Pays-Bas-États-Unis reçoit un carton jaune pour un tacle dur. Comme il s’agit du deuxième carton jaune du tournoi pour Van de Donk, elle manquera le quart de finale si les Pays-Bas se qualifient.

56′ : Les Pays-Bas en ont presque un deuxième, mais sont déclarés hors-jeu après contrôle VAR

MI-TEMPS

Les Pays-Bas s’accrochent à une avance de 1-0 malgré plusieurs occasions de qualité pour l’Afrique du Sud alors que Thembi Kgatlana et Daphne Van Domselaar sont enfermées dans une bataille incroyable. L’équipe « World Cup NOW » décompose tout.

PREMIÈRE MOITIÉ

45+4′ : Encore une chance incroyable pour l’Afrique du Sud — et Daphné Van Domselaar sauvegarder!

45′ : Quelle attente Daphné Van Domselaar!

Thembi Kgatlana est en quelque sorte toujours à la recherche de son premier but – et de celui de l’Afrique du Sud – grâce à cette incroyable séquence de la gardienne néerlandaise.

36′ : Esmée Brugts‘ la grève longue est sauvée

Brugts n’est pas étranger au fait de marquer à distance, mais Kaylin Swart a calmement sauvé cet essai.

34′ : Encore une belle occasion sud-africaine !

Thembi Kgatlana a eu une autre course spectaculaire avec possession de balle et a obtenu un tir net au but, mais la Néerlandaise Daphne Van Domselaar a effectué l’arrêt.

30′ : Premier remplacement pour l’Afrique du Sud

28′ : Kick save et une beauté !

Les Pays-Bas ont failli marquer leur deuxième but, mais Banyana Banyana la gardienne Kaylin Swart a empêché cela de façon spectaculaire.

26′ : L’Afrique du Sud se crée encore des occasions

Thembi Kgatlana fait une autre belle course mais est incapable de trouver un coéquipier dans la surface.

12′ : Près d’un égaliseur !

L’Afrique du Sud s’est créé des occasions précoces, notamment sur cette course de Thembi Kgatlana.

9′ : Les Pays-Bas frappent en premier !

Le milieu de terrain vedette Jill Roord utilise une tête pour marquer un arrêt du gardien sud-africain Kaylin Swart, et Oranje Leeuwinnen sont partis pour une autre première avance dans cette Coupe du monde. Rood est désormais la meneuse de tous les temps des Pays-Bas pour le nombre de buts marqués en Coupe du monde féminine avec cinq buts.

Jill Roord des Pays-Bas marque un but contre l’Afrique du Sud en 9′

1′ : C’est parti !

Découvrez le calendrier complet de la Coupe du monde féminine et comment regarder chaque match en direct ici. Retrouvez les dernières partitions ici.

