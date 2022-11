Mises à jour en direct de la COP27 : Biden s’adressera au sommet sur le climat alors que la pression monte sur les pays riches

SHARM EL SHEIKH, Égypte – Le président Biden arrive vendredi aux pourparlers sur le climat des Nations Unies avec une bonne foi environnementale que peu d’autres présidents américains peuvent revendiquer. Il a adopté une loi climatique historique qui injecte 370 milliards de dollars dans l’effort visant à accélérer l’économie américaine loin des combustibles fossiles. Il a semé la politique climatique au sein du gouvernement fédéral. Son administration prévoit de promulguer la réglementation la plus stricte à ce jour pour réduire le méthane, un puissant gaz à effet de serre.

M. Biden est également soutenu par une performance étonnamment forte de son parti lors des élections de mi-mandat de mardi, une performance qui a renversé les tendances historiques et pourrait permettre aux démocrates de conserver le contrôle du Congrès.

“Joe Biden, dans mon livre, est un véritable héros du climat”, a déclaré l’ancien vice-président Al Gore lors d’une interview au sommet.

Mais est-ce suffisant ? Toute la semaine, des représentants de pays en développement ont critiqué les États-Unis et d’autres grands pays industrialisés pour avoir généré la pollution qui est à l’origine du changement climatique. Et tandis que chaque nation de la planète a ressenti l’impact du réchauffement climatique, sous la forme d’une intensification des inondations, de la sécheresse, de la chaleur et des incendies de forêt, les nations pauvres luttent de manière disproportionnée contre une crise qu’elles n’ont pas provoquée. Ils exigent également que les États-Unis et d’autres pays riches paient pour les dégâts.

“Il y a plus qu’assez d’argent dans cette économie”, a déclaré Wanjira Mathai, écologiste et militante du Kenya. «Il y avait beaucoup là-bas lorsque Covid est arrivé et les économies doivent être renforcées – 17 billions de dollars sont apparus. Il y a de l’argent. Nous avons une crise d’empathie.

Pendant des décennies, les pays riches, qui ont émis la moitié de tous les gaz piégeant la chaleur depuis 1850, ont évité les appels à indemniser les pays pauvres pour les catastrophes climatiques, craignant que cela ne les expose à une responsabilité illimitée. Et, d’un point de vue juridique et pratique, il a été extraordinairement difficile de définir les « pertes et dommages » et de déterminer ce que cela pourrait coûter et qui devrait payer combien.

Mais cette semaine, plusieurs dirigeants européens ont répondu à ces appels par des promesses en espèces, faisant pression sur M. Biden pour qu’il fasse de même.

Paul Bledsoe, un conseiller climatique sous le président Bill Clinton qui enseigne maintenant à l’Université américaine, a déclaré qu’il n’y avait aucun moyen que M. Biden adopte l’idée de paiements pour pertes et dommages.

“L’Amérique est culturellement incapable de réparations significatives”, a-t-il déclaré. « Ne les ayant pas rendus aux Amérindiens ou aux Afro-Américains, il y a peu ou pas de chance qu’ils soient sérieusement pris en compte en ce qui concerne les impacts climatiques sur les pays étrangers. C’est un non-démarrage complet dans notre politique intérieure.

John Kerry, l’envoyé climatique de M. Biden, a proposé à la place de laisser les entreprises investir dans des projets d’énergie renouvelable dans les pays en développement, ce qui leur permettrait de réclamer les réductions de gaz à effet de serre qui en résultent par rapport à leurs propres objectifs climatiques. Ces soi-disant initiatives de compensation carbone sont considérées avec scepticisme par de nombreux scientifiques et militants du climat, qui les considèrent comme permettant simplement aux entreprises de continuer à polluer.

Avant de s’adresser au rassemblement, M. Biden doit rencontrer le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi et devrait évoquer le cas d’Alaa Abd El Fattah, un dissident égyptien dont la grève de la faim en prison plane sur le sommet. M. Abd El Fattah avait déclaré qu’il arrêterait de boire de l’eau dimanche dernier, au début du sommet COP27. Des représentants de groupes non gouvernementaux ont menacé de quitter la conférence s’il mourait.

Les manifestants, qui sont un pilier des sommets de l’ONU sur le climat, ont été silencieux toute la semaine lors de ce rassemblement en raison des restrictions strictes imposées par le gouvernement de M. Sisi. Mais vendredi matin, une centaine de personnes de Fridays for Future, un mouvement climatique organisé et dirigé par des jeunes, ainsi que des manifestants réclamant un régime végétalien et des militants opposés au forage pétrolier et gazier en Afrique, ont fait connaître leur présence dans la région au sommet placé sous le contrôle des Nations Unies.

Vendredi est le milieu du sommet de deux semaines.