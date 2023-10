Mises à jour en direct de la conférence du travail : Keir Starmer promettra une « décennie de renouveau national » dans un discours clé de la conférence

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Sir Keir Starmer visera au moins deux mandats au pouvoir alors qu’il s’engage à « guérir » la Grande-Bretagne après 13 ans de règne du parti conservateur qui a « ruiné » le pays.

Le leader travailliste promettra une « décennie de renouveau national » lors de son discours crucial à la conférence de mardi – suggérant qu’il souhaite que son parti règne jusqu’au milieu des années 2030.

Cela survient après que l’ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre (BoE) a déclaré lundi qu’il soutenait Keir Starmer et Rachel Reeves dans un coup d’État majeur pour l’opposition.

Dans une vidéo surprise diffusée lors de la conférence du parti après le discours du chancelier fantôme, M. Carney l’a saluée comme une « économiste sérieuse » apte à superviser les finances de la nation.

Il y eut des halètements dans l’auditorium lorsqu’une vidéo montra le soutien de M. Carney. Il a décrit Mme Reeves comme « une économiste sérieuse » qui « comprend la situation dans son ensemble » – soulignant qu’elle a commencé sa carrière à la BoE.

La haute personnalité, gouverneur entre 2013 et 2020, a ajouté : « Elle comprend de manière cruciale l’économie du travail, du lieu et de la famille. Il est plus que temps que nous mettions son énergie et ses idées en action.