Mises à jour en direct de Grant Park 220 : meilleurs moments du Chicago Street Course

Le Série de coupe NASCAR Le calendrier de juillet débute dimanche avec une course sans précédent cette saison, alors que les pilotes s’affronteront dans les rues de Chicago dans le très attendu Grant Park 220 dimanche.

Le Chicago Street Course est un circuit routier asphalté de 2,14 miles qui emmènera les conducteurs sur les principales routes de la ville comme Columbus Drive, Michigan Avenue et Lake Shore Drive, les emmenant le long du lac Michigan et autour de l’emblématique Grant Park de la ville.

Ce sera une course de 220 milles sur 100 tours et c’est la première course de rue de l’histoire de NASCAR.

Le drapeau vert a été déplacé jusqu’à 17 h 05 HE, et nous vous couvrons de toute l’action du début à la fin !

Voici les meilleurs moments !

La mise en scène

Avant l’action, Bob Pockrass de FOX Sports a expliqué quoi et qui surveiller lors de la course de dimanche.

Denny Hamlin a remporté la pole pour la course de rue inaugurale. « C’est très amusant quand on peut avoir des journées comme aujourd’hui », a déclaré Hamlin, qui a décroché la 39e pole de sa carrière lors des qualifications de samedi.

Courir derrière Hamlin pour commencer sera Tyler Reddick, suivi du triple champion australien des Supercars Shane van Gisbergen en troisième, Christopher Bell quatrième et Daniel Suárez cinquième.

« J’ai heurté des murs et des sauts et toutes sortes de choses », a déclaré Alex Bowman , qui est sur la bulle des séries éliminatoires en ce qui concerne les points, samedi. « C’est intéressant, c’est sûr. Mais c’est super amusant. … C’est vraiment sommaire [in some areas] à quel point c’est dur. »

« Je ne pense pas qu’aucun des observateurs ne fera grand-chose », Kyle Busch dit samedi. « C’est tellement difficile à voir. Leurs points de vue sont si mauvais que si vous comptez sur vos observateurs, vous allez avoir des problèmes bien plus importants. »

Consultez la liste complète des participants de dimanche ci-dessous.

Trackhouse Racing Chevrolet : Ross Chastain (n°1), van Gisbergen (n°91), Suárez (n°99)

Équipe Penske Ford : Austin Cindric (n°2), Ryan Blaney (n°12), Joey Logano (n°22)

Richard Childress Racing Chevrolet : Austin Dillon (n°3), Busch (n°8)

Stewart-Haas Racing Ford : Kevin Harvick (n°4), Aric Almirola (n°10), Chase Briscoe (n°14), Ryan Preece (n°41)

Hendrick Motorsport Chevrolet : Kyle Larson (n° 5), Chase Elliott (n° 9), William Byron (n° 24), Bowman (n° 48)

Roush Fenway Keselowski Racing Ford : Brad Keselowski (n°6), Chris Buescher (n°17)

Spire Motorsport Chevrolet : Corey LaJoie (n°7), Ty Dillon (n°77)

Joe Gibbs Racing Toyota : Hamlin (n°11), Martin Truex Jr. (n°19), Bell (n°20) Ty Gibbs (n°54)

Rick Ware Racing Ford : Jenson Button (n°15), Andy Lally (n°51)

Kaulig Racing Chevrolet : AJ Allmendinger (n°16), Justin Haley (n°31)

Wood Brothers Racing Ford : Harrison Burton (n ° 21)

23XI Course Toyota : Bubba Wallace (n ° 23), Reddick (n ° 45)

Ford du sport automobile au premier rang : Michael McDowell (n°34), Todd Gilliland (n°38)

Héritage Motor Club Chevrolet : Noah Gragson (n°42), Erik Jones (n°43)

JTG Daugherty Racing Chevrolet : Ricky Stenhouse Jr. (n ° 47)

Vivez Fast Motorsports Chevrolet : Josh Bilicki (n°78)

Restez à l’écoute pour les mises à jour !

