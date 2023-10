Mises à jour en direct de Google pour l’Inde 2023 : de grandes annonces sur l’IA attendues | Actualités technologiques

Nouvelles Technologie Technologie Mises à jour en direct de Google pour l’Inde 2023 : de grandes annonces en matière d’IA attendues

Voici tout ce qui a été annoncé lors de l’événement Google for India 2023.

Nous pouvons nous attendre à ce que Google annonce de nouveaux plans et partenariats pour améliorer la connectivité Internet et la culture numérique en Inde. (Image : Google)

Bienvenue sur notre blog en direct de l’événement Google for India 2023, où nous vous présenterons les dernières mises à jour et annonces du géant de la recherche au fur et à mesure qu’elles se produisent. Google for India est un événement annuel au cours duquel Google présente ses innovations et initiatives pour le marché indien, allant de l’intelligence artificielle (IA) à l’accès à Internet.

Cette année, l’événement aura lieu le jeudi 19 octobre à 11 h IST. Vous pouvez regarder la diffusion en direct de l’événement sur la chaîne YouTube de Google India.

