Mises à jour en direct de FedEx Field – Shaw Local

NORTH ENGLEWOOD, Maryland – Les Bears reviennent à l’action jeudi soir avec un affrontement aux heures de grande écoute contre les Commanders de Washington.

L’entraîneur des Bears, Matt Eberflus, a désespérément besoin d’une victoire après un début de saison 0-4. Le quart-arrière Justin Fields espère que son succès de la semaine dernière contre Denver pourra se poursuivre jusqu’à la semaine 5. Les Bears ont perdu 14 matchs consécutifs depuis l’année dernière.

Vous trouverez ci-dessous tout ce que les fans des Bears doivent savoir avant le match. Restez ici tout au long du jeu pour des mises à jour en direct également.

Teven Jenkins fait ses débuts dans la saison

Le joueur de ligne offensive des Bears, Teven Jenkins, est revenu à l’action pour la première fois cette saison. Jenkins a raté les quatre premiers matchs en raison d’une blessure au mollet. Il est entré dans le match à la garde gauche pour la troisième possession offensive des Bears. Il semblait partager les répétitions avec Cody Whitehair à la garde gauche.

Lucas Patrick est resté au poste de centre.

Les ours poussent l’avance à 10

Après un arrêt défensif rapide de la défense des Bears, Fields et l’offensive ont de nouveau parcouru toute la longueur du terrain et ont ajouté un panier du botteur Cairo Santos. Khalil Herbert a réalisé un joli gain lors du drive.

Comme la semaine dernière, les Bears ont été confrontés à une autre situation de quatrième et un sur la ligne des 4 verges des Commanders, et l’entraîneur-chef Matt Eberflus a choisi de laisser Santos marquer le panier de 22 verges. Le coup de pied était bon, donnant aux Bears une avance de deux points, 10-0.

Il y a une semaine, Eberflus a laissé passer un panier potentiel gagnant dans la zone rouge contre Denver, au lieu de faire passer le ballon au quatrième essai. Le plan s’est retourné contre lui la semaine dernière lorsque Herbert a été bourré sans gain.

Cette fois, c’est Eberflus qui a pris les points.

Les Bears marquent dès la première possession

Les Bears ont reçu le coup d’envoi et ont parcouru 75 verges dès la première possession du match. Justin Fields s’est connecté avec le receveur DJ Moore lors de deux troisièmes jeux clés en cours de route, y compris le touché.

Le premier est venu avec l’infraction sur son propre territoire. Les commandants ont perdu Moore en couverture et il a réussi une passe de 58 verges pour amener les Bears dans la zone rouge. Plus tard, à la suite d’un sac qui a forcé un troisième et un 14, Fields s’est de nouveau connecté avec Moore, cette fois pour un touché de 20 verges.

Les Bears ont rapidement pris les devants, 7-0, avec 12:04 à jouer au premier quart.

La légende des Bears Dick Butkus est décédée à 80 ans

Dick Butkus La légende des Chicago Bears, Dick Butkus, est interviewée lors d’un match entre les Giants de New York et les Bears de Chicago, le 24 novembre 2019, à Chicago. (Paul Sancya/AP)

Quelques heures seulement avant le match, la nouvelle est tombée que la légende des Bears, Dick Butkus, était décédée paisiblement à son domicile de Malibu jeudi. Butkus avait 80 ans et laisse dans le deuil son épouse Helen.

Butkus était une véritable légende du jeu. Originaire de Chicago, il a joué au football universitaire dans l’Illinois et a joué neuf saisons pour les Bears. Il a été deux fois joueur défensif de l’année dans la NFL, cinq fois All-Pro dans la première équipe et huit fois joueur du Pro Bowl. Il était connu comme l’un des secondeurs les plus féroces que la NFL ait jamais vu.

Pour en savoir plus sur la mort de Butkus, lisez cette histoire ici.

Les Bears annoncent les joueurs inactifs

Comme prévu, le gardien de sécurité Eddie Jackson et le demi de coin Jaylon Johnson ne joueront pas jeudi. Les deux ont été rendus inactifs avant le coup d’envoi de jeudi.

Le porteur de ballon D’Onta Foreman, le gardien de sécurité Duron Harmon, le receveur Chase Claypool et le joueur de ligne offensive Aviante Collins sont également inactifs pour les Bears.

La sécurité Jaquan Brisker, qui s’est blessé aux ischio-jambiers à l’entraînement mercredi, est active et portera l’uniforme jeudi.

Dernières nouvelles sur les blessures : Teven Jenkins activé

Mercredi, les Bears ont exclu la sécurité Eddie Jackson (pied) et le demi de coin Jaylon Johnson (ischio-jambiers). Encore une fois, les Bears seront obligés de jouer plusieurs sauvegardes dans le secondaire. Kyler Gordon (main) et Josh Blackwell (ischio-jambiers) sont tous deux dans la réserve des blessés.

Le joueur de ligne offensive Teven Jenkins sera de retour après avoir raté quatre matchs en raison d’une blessure au mollet. Jenkins est retourné à l’entraînement cette semaine et a participé à part entière aux trois jours. L’équipe a activé Jenkins d’IR jeudi. Dans un geste correspondant, ils ont libéré le quart-arrière Nathan Peterman. Les Bears n’auront que deux QB disponibles jeudi : Fields et le remplaçant Tyson Bagent.

Le receveur Chase Claypool ne jouera pas jeudi. L’équipe a demandé à Claypool de ne pas venir travailler cette semaine après avoir critiqué ses entraîneurs lors d’une interview avec les médias vendredi. Claypool n’a pas joué dimanche contre Denver et n’a même pas assisté au match.

De plus, la sécurité Jaquan Brisker est discutable pour le match de jeudi après s’être blessé aux ischio-jambiers lors de l’entraînement de mercredi. Si Brisker ne peut pas y aller, le demi de coin Tyrique Stevenson serait le seul partant de la première semaine du secondaire à rester en bonne santé.

À quoi s’attendre des commandants

Les Bears tenteront de rendre les choses difficiles pour le quart-arrière de Washington, Sam Howell, qui a accordé 24 sacs en tête de la ligue. Le front défensif des Bears, cependant, n’a que deux sacs en quatre matchs.

Ce sera l’un des matchs clés à surveiller dans ce match. Pour tous les principaux scénarios avant le match de jeudi, consultez les cinq scénarios de Shaw Local à regarder ici.

Howell est actuellement l’un des quarts partants les plus négligés de la ligue. Il était un choix de cinquième ronde en 2022 et n’est pas exactement un nom connu dans la majeure partie du pays. Gardez également un œil sur la ligne défensive des commandants. Washington possède l’un des meilleurs fronts défensifs du football et il défiera la ligne offensive des Bears.

Serait-ce le dernier match d’Eberflus en tant qu’entraîneur-chef des Bears ? Certains spéculent qu’une autre perte pourrait signifier la fin d’Eberflus. Silvy pense qu’Eberflus a déjà prouvé qu’il n’est pas la solution. Lisez la chronique de Silvy ici.

L’offensive des Bears peut-elle continuer ?

Le quart-arrière des Chicago Bears Justin Fields est limogé dimanche par le secondeur des Denver Broncos Jonathon Cooper au Soldier Field de Chicago. (Marc Busch)

Un autre grand scénario cette semaine a été l’explosion offensive que les fans des Bears ont vue de Fields et l’offensive de la semaine dernière contre Denver. Était-ce une avancée ? Ou s’agissait-il d’affronter une terrible défense de Denver ?

Fields et le coordinateur offensif Luke Getsy pensent que les Bears peuvent maintenir cette dynamique positive. Jeudi sera l’occasion de le prouver.

Les Bears devront le faire sans Claypool, qui avait été l’un des principaux receveurs de cette attaque. Les Bears n’ont eu aucun problème à accumuler des verges par la passe la semaine dernière sans Claypool. Pourtant, il est surprenant de voir à quelle vitesse les choses se sont effondrées avec Claypool.

On ne sait pas ce que les Bears feront de lui. Il est possible qu’ils cherchent à l’échanger. Il est également possible que s’ils ne trouvent pas de partenaire commercial, ils soient obligés de le libérer.

Qu’est-ce que j’ai manqué d’autre cette semaine ?

Ce fut un revirement rapide pour les Bears cette semaine. Voici ce qui se passait d’autre à Halas Hall.

