Mises à jour en direct de Crayon 301 : meilleurs moments du New Hampshire Motor Speedway

Le Série de coupe NASCAR Le programme de juillet se poursuit lundi avec le Crayon 301 au New Hampshire Motor Speedway, alors que les meilleures stars de NASCAR s’affronteront sur 301 tours sur le légendaire circuit asphalté de Loudon, New Hampshire.

La course était initialement prévue pour dimanche mais a été reportée en raison de fortes pluies et d’un avertissement d’inondation. C’est la troisième épreuve de Coupe cette année reportée à cause de la pluie et aussi la troisième épreuve consécutive touchée par la pluie.

Le champion en titre Christopher Bell (qui pourrait oublier sa folle victoire au NHMS l’an dernier?) Partira en pole après avoir réalisé le tour de qualification le plus rapide de 124,781 mph lors des qualifications de samedi.

Voici les meilleurs moments.

Vert!

Bell a mené le premier tour mais a subi une pression immédiate de Martin Truex Jr., qui a rapidement pris une seconde d’avance sur Bell et le reste du peloton au début de l’étape 1.

Autour il va

AJ Allmendinger a sorti le premier avertissement de la journée après avoir quitté le virage 2 en ligne droite.

AVANT LA COURSE

La mise en scène

Avant l’action, Bob Pockrass de FOX Sports a expliqué quoi et qui surveiller lors de la course de lundi.

