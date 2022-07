Mises à jour en direct de Covid : masques, mandats et Chine

WASHINGTON – Peu de gens comprennent mieux le power lunch qu’Ashok Bajaj. Le restaurateur a commencé sa carrière ici à la fin de la présidence de Ronald Reagan, lorsqu’il a ouvert le Bombay Club à quelques pas de la Maison Blanche.

Huit des 10 restaurants qu’il exploite aujourd’hui sont, comme le premier, situés au centre-ville. Ils sont commodément regroupés les uns à côté des autres, ce qui permet à M. Bajaj de présider plus facilement plusieurs salles à manger et à proximité des clients qui travaillent à Capitol Hill, au département d’État et dans le bâtiment du bureau exécutif d’Eisenhower – des sources cruciales de ce que M. Bajaj appelle sa « foule du déjeuner ».

Des membres éminents de cette foule gravitaient autour de la salle ovale, l’aimant du déjeuner énergisant qu’il a dirigé pendant 26 ans – et a fermé en novembre 2020. Les habitués de longue date ont recommencé à déjeuner dans ses endroits qui lui sont ouverts, comme Rasika et le Bombay Club. Mais “ce n’est plus comme avant Covid”, a-t-il déclaré. “L’énergie a été aspirée hors du centre-ville.”

De tous les maux de tête que la pandémie a causés à l’industrie de la restauration, l’un des plus persistants est la perturbation des activités commerciales pendant le déjeuner. Il afflige une cohorte spécifique et influente de restaurateurs qui, comme M. Bajaj, possèdent des restaurants prestigieux au cœur des grandes villes que les employés de bureau ont fuis, ainsi que leurs comptes de dépenses d’entreprise.

L’incertitude persistante quant à savoir quand ou si ces travailleurs reviendront laisse les salles à manger qui les accueillaient sans une source de revenus importante à un moment où le coût de faire des affaires, en particulier dans les zones urbaines denses, monte en flèche. Dans le même temps, de nombreux convives qui avaient l’habitude d’entretenir des relations et de conclure des accords sur le hamachi crudo et les steak frites de midi établissent maintenant ces connexions devant un écran d’ordinateur à la maison tout en mangeant des salades dans des boîtes à emporter.

Ces changements économiques et comportementaux renforcent les inquiétudes quant à la viabilité des restaurants indépendants dans les grandes villes, où ils servent également de remparts contre l’effet homogénéisateur des chaînes d’entreprises. “The Cheesecake Factory ouvrira ses portes le 30 mars dans le centre-ville de DC et les gens paniquent”, titrait l’année dernière un titre sur le site Web de Washington, au sommet d’un article faisant état du remplacement d’un restaurant primé appartenant à un chef.

Dans un clin d’œil apparent à la nouvelle réalité, M. Bajaj a ouvert un lieu à emporter, Bindaas Bowls and Rolls, au centre-ville en avril. Il n’y a pas si longtemps, un arrêt au stand de service rapide aurait été inimaginable de la part d’un restaurateur connu pour son savoir-faire et ses costumes de créateurs.

“Cela semblait être le bon moment pour cela”, a-t-il déclaré. “Il n’y a pas beaucoup de gens qui font des déjeuners énergétiques en ce moment.”

Dans les salles à manger moins chics du pays, le déjeuner au restaurant est en plein essor, en particulier dans les banlieues et les quartiers résidentiels de la ville où de nombreux Américains ont travaillé pendant la pandémie. Les ventes totales des restaurants à service rapide ont dépassé celles des restaurants avec service à table depuis le début de la pandémie, bouleversant une norme historique, selon la National Restaurant Association. Et les chaînes de restauration rapide ont continué à s’ouvrir dans des villes comme Washington et San Francisco.

Mais un certain nombre de restaurants indépendants de la ville qui faisaient autrefois de bonnes affaires à midi restent fermés pour le déjeuner, même si la demande de réservations pour le dîner revient. De nombreux opérateurs affirment que la hausse des coûts et les pénuries de main-d’œuvre font que les menus du déjeuner à bas prix sont presque certains perdants.

Nancy Oakes, qui a ouvert Boulevard dans le quartier Embarcadero de San Francisco en 1993, a déclaré que le retour des employés de bureau selon des horaires échelonnés – disons, trois jours dans le bâtiment, deux à la maison – était trop imprévisible pour justifier l’embauche et la formation de personnel pour le repas de midi.

“Avec cette journée de travail hybride, le mercredi est-il le nouveau lundi, ou le jeudi est-il le nouveau vendredi ?” Mme Oakes a demandé. “Si je peux déchiffrer ce code, j’aurai peut-être une chance.”

La plupart des restaurants haut de gamme aux prises avec l’évolution économique du déjeuner se trouvent dans des villes qui ont connu une croissance record de l’emploi au cours de la décennie qui a suivi la Grande Récession de 2008, a déclaré Hudson Riehle, vice-président senior et directeur de la recherche pour la National Restaurant Association. “Cette expansion économique”, a-t-il dit, “a stimulé le développement de plus de restaurants, en particulier des opérations indépendantes qui s’adressaient aux foules de travailleurs de la ville”.

Les chiffres récents, cependant, n’augurent pas d’un retour rapide aux conditions pré-Covid. Selon l’association des restaurants, quelque 47% des convives qui travaillent à domicile sortent déjeuner moins souvent qu’avant la pandémie.

Les réservations de déjeuners au cours des quatre premiers mois de cette année dans les restaurants avec un chèque moyen de plus de 50 $ ont été nettement inférieures à celles de la même période en 2019, selon les données du service de réservation en ligne OpenTable. Ils ont chuté à Washington (de 38 %), à New York (38 %), à San Diego (42 %), à Philadelphie (54 %) et à Chicago (58 %).

Joel Johnson a remarqué le changement. Le chef des affaires gouvernementales du bureau de Washington de FGS Global, une société de communication stratégique, M. Johnson, 61 ans, organisait en moyenne trois déjeuners d’affaires par semaine avant la pandémie.

Le rituel était si profondément enraciné, a-t-il dit, qu ‘«entre midi et 2 heures, personne ne planifierait une grande réunion avec un client. Il était entendu que les gens allaient probablement déjeuner. Cela a été démoli pendant Covid.

L’activité de déjeuner du centre-ville n’est pas complètement arrêtée. “Certains jours sont bons”, a déclaré M. Bajaj à propos de ses restaurants ouverts pour le déjeuner, notant que Ketanji Brown Jackson a déjeuné à Rasika, son restaurant indien moderne près du Capitole, peu après avoir été confirmé à la Cour suprême en avril.

Le chef Eric Ripert a déclaré que le déjeuner au Bernardin, son célèbre restaurant français de Midtown Manhattan, où un déjeuner à prix fixe coûte 120 $, est à “100% de capacité”, bien que l’on ne puisse pas en dire autant du Aldo Sohm Wine Bar à proximité, dont il est copropriétaire. Le service du déjeuner n’a pas repris dans des restaurants de Manhattan aussi célèbres et chers que Per Se, Eleven Madison Park et Jean-Georges.

Le déjeuner d’un mercredi de juin était occupé à Higgins, un restaurant influent du centre-ville de Portland, Oregon. Greg Higgins, son chef et copropriétaire, a déclaré qu’il avait travaillé dur pour attirer les convives de midi – mais avait également bénéficié d’une série de fermetures à proximité.

“Les restaurants de l’hôtel ont disparu”, a-t-il déclaré. “Nous sommes l’une des seules options maintenant.”

L’histoire des restaurants de banlieue a été presque à l’opposé de celle du centre-ville, a déclaré M. Riehle de la National Restaurant Association.

Les entreprises de la région de Detroit dirigées par la famille de Samy Eid illustrent l’écran partagé. “Nous avons rouvert pour le déjeuner dès que nous avons pu à Phoenicia”, a déclaré M. Eid, faisant référence à leur restaurant libanais traditionnel à Birmingham, une banlieue. “Il est de retour.”

Leila, au centre-ville de Detroit, est une autre affaire. Les Eids ont ouvert le restaurant libanais moderne aux éloges de la critique en 2019, en grande partie pour profiter de la demande de déjeuner à un endroit à environ trois pâtés de maisons du siège de Quicken Loans.

“Je ne sais pas si le déjeuner reviendra un jour à Leila”, a déclaré M. Eid. « C’est un projet de plusieurs millions de dollars. Dire qu’il est plus logique de garder l’obscurité vous dit ce que vous devez savoir sur la folie des choses.

Pendant le peu de temps où Leila était ouverte pour le déjeuner avant l’arrivée de Covid, Katy Cockrel a déclaré qu’elle était si souvent au restaurant que le personnel “a plaisanté en disant que j’étais garée au bar à midi et que je serais toujours là à 15 heures”.

Mme Cockrel, 37 ans, vice-présidente des communications chez StockX, a déclaré qu’elle considérait les salles à manger des restaurants comme des espaces de travail de jour. «Les gens viennent en quelque sorte discuter et discuter», a-t-elle déclaré. “Si je peux avoir ça avec de la bonne nourriture, pourquoi pas?”

La pandémie a intensifié les défis qui tourmentaient depuis longtemps les restaurants des grandes villes, selon de nombreux propriétaires.

Pincée par la hausse des coûts et un changement générationnel dans les habitudes alimentaires mis en évidence par le nombre de chaînes de restauration rapide au centre-ville de San Francisco, Mme Oakes a déclaré qu’elle avait presque fermé Boulevard en 2019. Un partenaire d’une société d’investissement ayant des bureaux dans le même bâtiment l’a persuadée. pour rester ouvert et aidé avec les négociations de bail.

« Une fois, nous avons eu un déjeuner très chargé, 250 personnes. Même avant Covid, nous étions tombés dans les années 150 et 160 », a-t-elle déclaré. “J’étais prêt à rendre les clés.”

Aujourd’hui, les réservations pour le déjeuner dans les restaurants les plus chers de San Francisco sont en fait en hausse de 15% par rapport à 2019, selon OpenTable. Mais pendant ce temps, Mitch Rosenthal a fermé trois des restaurants qu’il possédait là-bas avec son frère, Steven. Tous se trouvaient à proximité des bureaux d’entreprises technologiques comme Facebook et Salesforce.

Leur restaurant restant, Town Hall, se trouve dans le même quartier. (Bjorn Kock est un partenaire du restaurant.) Il est occupé pour le dîner mais pourrait ne jamais rouvrir pour le déjeuner, a déclaré M. Rosenthal. Des menus de déjeuner à bas prix rendent presque impossible de réaliser un profit à San Francisco, a-t-il déclaré.

«Je paie les cuisiniers 25 $ de l’heure», a-t-il déclaré. «Est-ce que je pense qu’ils le méritent? Oui. Cela signifie-t-il que le restaurant peut être rentable ? C’est une autre histoire.

Au moment où Marea, un restaurant italien de Midtown Manhattan, a entièrement rouvert pour le déjeuner quotidien en février, son propriétaire, Ahmass Fakahany, a remarqué que la pandémie avait changé le comportement des convives.

Le restaurant est connu pour son étoile Michelin et ses clients aisés. M. Fakahany, ancien coprésident de Merrill Lynch, a déclaré que le nouveau menu du déjeuner légèrement simplifié de Marea correspond à l’humeur des clients professionnels qui ont déjà utilisé des appels de vidéoconférence pour régler des questions tendues qu’ils traitaient autrefois dans son restaurant. Ces convives se tournent maintenant vers le déjeuner pour approfondir leurs relations.

“Je vois beaucoup plus de gens se reconnecter, à un rythme plus lent”, a-t-il déclaré. «Les gens utilisaient le terme power lunch. Cela devient plus un déjeuner à impact social, après tout ce temps passé sur Zoom.

Dirk Van Dongen a pris sa retraite en tant que lobbyiste à Washington au début de 2020 et a déménagé en Floride. Il est encore assez connecté pour avoir vécu ce qui se perd quand les gens ne se rencontrent plus face à face.

M. Van Dongen a déclaré qu’il avait mangé la plupart de ses déjeuners et la moitié de ses dîners dans des restaurants assis au cours de ses plus de 50 ans à Washington. C’est ainsi qu’il a construit ses relations d’affaires, a-t-il dit, avec des gens avec qui il voulait travailler ainsi qu’avec ceux qui pourraient éventuellement devenir des adversaires.

“Mais apprenons quand même à nous connaître en tant que personnes”, a-t-il déclaré. “Vous ne pouvez le faire que lorsque vous pouvez vous regarder dans les yeux.”

M. Bajaj, le restaurateur de Washington, aime toujours aider à négocier de telles interactions. C’est une raison pour laquelle il a ouvert La Bise, un restaurant français haut de gamme, l’été dernier, dans l’ancien espace Oval Room.

M. Bajaj n’a pas encore ouvert La Bise pour le déjeuner. En attendant le bon moment, il a développé une nouvelle routine : visiter un parking local, en espérant le découvrir plein de voitures – un signe de retour au centre-ville.

