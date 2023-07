Mises à jour en direct de Cook Out 400 : meilleurs moments de Richmond Raceway

Le Série de coupe NASCAR L’horaire de juillet se poursuit dimanche avec le Cook Out 400 à Richmond Raceway!

Les meilleures stars de NASCAR s’affrontent sur plus de 400 tours sur l’emblématique circuit asphalté ovale en forme de D de 0,75 mile, connu sous le nom de « America’s Premier Short Track », à Richmond, en Virginie.

Richmond, également surnommée « Action Track », sert de toile de fond à la 22e course de la saison 2023 de la Cup Series, et nous vous couvrons de toute l’action du début à la fin.

Vous pouvez trouver une liste complète des gagnants jusqu’à présent cette année, ainsi que le calendrier restant de la saison ici.

Voici les meilleurs moments !

Vert

Tyler Reddick, qui s’est classé neuvième dans notre dernier classement de puissance NASCAR, a commencé en pole à Richmond – sa première pole depuis qu’il a rejoint 23XI Racing. Quatre des 10 meilleurs partants de dimanche étaient à la recherche de leur première victoire de la saison.

Restez à l’écoute pour les mises à jour !

La mise en scène

Avant l’action, Bob Pockrass de FOX Sports a expliqué quoi et qui surveiller lors de la course de dimanche.

