Mises à jour en direct de Coke Zero Sugar 400 : Brad Keselowski passe à l’étape 2 après un énorme naufrage

Le Série de Coupe NASCAR Le programme d’août et la saison régulière se terminent samedi avec le Coke Zero Sugar 400 au Daytona International Speedway, et nous vous couvrons de toute l’action du début à la fin !

Les plus grandes stars de NASCAR s’affronteront sur 160 tours et 400 milles sur le circuit emblématique de Daytona Beach, en Floride.

Ce sera la dernière course de la saison, et tous les regards seront tournés vers celui qui obtiendra la dernière place parmi les 16 pilotes des séries éliminatoires.

Il y a 13 pilotes bloqués grâce aux victoires — William Byron , Martin Truex Jr. , Kyle Busch , Kyle Larson , Chris Buescher , Tyler Reddick , Denis Hamlin , Christophe Bell , Ross Chastain , Joey Logano , Ryan Blaney , Ricky Stenhouse Jr. et Michael McDowell — et deux pilotes sont bloqués sur des points : Brad Keselowski et Kévin Harvick .

Pendant ce temps, il y a 14 pilotes dont la seule chance de progresser est une victoire samedi. Ils sont: Chase Elliott , Alex Bowman , AJ Allmendinger , Austin Cindric , Justin Haley , Aric Almirola , Ryan Preece , Corey LaJoie , Todd Gilliland , Erik Jones , Austin Dillon , Harrison Burton , Chase Briscoe et Ty Dillon .

Vous pouvez trouver la liste complète des gagnants jusqu’à présent cette année, ainsi que le calendrier restant de la saison ici.

Suivez notre couverture en direct ci-dessous!

Étaient hors!

Changement de leader

Chase Briscoe a mené les 23 premiers tours de la course avant Denis Hamlin est sorti devant.

Je ne peux pas t’entendre

Chase Elliott semblait avoir des problèmes de communication au début.

Martin Truex Jr. vole l’étape 1

Il n’a mené qu’un tour dans toute l’étape, mais Truex a choisi le meilleur tour pour mener, en prenant la tête de Hamlin dans le dernier tour de l’étape 1 et en remportant par la suite l’étape.

Christopher Bell a terminé deuxième, suivi de Kevin Harvick troisième. Après avoir pris la tête dans la seconde moitié de l’étape 1, Hamlin est tombé huitième et Briscoe 10e.

Faire des mouvements

Peu de temps après qu’Elliott ait pris la tête, AJ Allmendinger a sprinté devant avec l’aide de Kyle Busch.

Le suspense

Les choses peuvent devenir bancales – et triples – à Daytona.

Problème de fosse Hamlin

Brad Keselowski remporte l’étape 2 après un énorme accident

Busch a pris la tête à la fin de l’étape 2, mais il a été dépassé par Ty Gibbs dans le dernier tour de l’étape. Ensuite, Ryan Blaney a pris la tête devant Gibbs avant qu’un accident n’emporte les deux pilotes et plusieurs autres.

Dans la foulée, Keselowski a remporté l’étape, avec Busch et Daniel Suarez en deuxième et troisième position. Le drapeau rouge est sorti.

Restez à l’écoute des mises à jour !

AVANT LA COURSE

Allons s’en approprier!

L’entraîneur-chef de Florida Atlantic, Dusty May, a fait bouger la foule.

La mise en scène

Avant l’action, Bob Pockrass de FOX Sports a expliqué ce qu’il fallait surveiller et qui il fallait surveiller lors de la course de samedi.

Kurt Busch, 45 ans, a officiellement annoncé samedi qu’il se retirerait de la compétition Cup Series, mettant ainsi fin à une carrière de pilote qui a duré plus de deux décennies. Busch a été le premier champion des séries éliminatoires de la NASCAR Cup Series en 2004.

