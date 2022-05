Mises à jour en direct de Buffalo Shooting: le suspect a été détenu pour une évaluation de sa santé mentale l’année dernière, ont déclaré des responsables

BUFFALO – Un jour après l’un des massacres racistes les plus meurtriers de l’histoire récente des États-Unis, des responsables de l’application des lois à New York sont descendus au domicile du tireur accusé et se sont penchés sur son état mental, alors que la gouverneure Kathy Hochul a promis d’agir contre le discours de haine qu’elle a dit s’est « propagé comme un virus ».

Le suspect, Payton S. Gendron, 18 ans, a abattu 13 personnes samedi après-midi dans un supermarché Tops à l’est de Buffalo, tuant 10 personnes, selon des responsables. Presque toutes les victimes étaient noires.

Les responsables de la police de Buffalo ont confirmé dimanche que M. Gendron avait été amené par la police d’État dans la partie sud – le long de la frontière sud de New York avec la Pennsylvanie – en juin dernier pour une évaluation de santé mentale après avoir proféré une menace non précisée à son lycée.

L’évaluation dans un hôpital a duré environ un jour et demi, selon Joseph Gramaglia, le commissaire de la police de Buffalo, mais n’a pas abouti à une détention plus longue. La menace était « généralisée » et non de nature raciale, a-t-il dit.

“Il a été évalué puis il a été libéré”, a déclaré M. Gramaglia, ajoutant : “Rien n’a été relevé dans les renseignements de la police d’État, rien n’a été relevé dans les renseignements du FBI.”

La police a déclaré que M. Gendron s’était rendu à Buffalo la veille de la fusillade et avait fait de la reconnaissance sur le marché de Tops. “C’est quelqu’un qui avait de la haine dans son cœur, son âme et son esprit”, a déclaré M. Gramaglia.

M. Gendron, qui, selon la police, portait un gilet pare-balles et un camouflage pendant sa virée, aurait publié une longue chape criblée d’écrits racistes et exprimant son admiration pour une idéologie suprémaciste blanche connue sous le nom de théorie du remplacement.

Certaines des 13 victimes ont été identifiées dimanche, dont un officier de police à la retraite de Buffalo, Aaron Salter Jr., 55 ans, qui travaillait à l’épicerie en tant qu’agent de sécurité et était salué comme un héros pour avoir affronté le tireur, et Ruth Whitfield, une grand-mère de huit enfants âgée de 88 ans. Celestine Chaney, 65 ans, est également décédée, selon son fils.

Le tireur a ciblé les Tops en raison de son emplacement dans un quartier majoritairement noir, selon ses écrits et les responsables de la ville. “Cet individu est venu ici dans le but exprès de prendre autant de vies noires que possible”, a déclaré le maire Byron Brown, un démocrate qui est le premier maire noir de Buffalo.

Quatre personnes ont été abattues sur le parking du magasin et neuf autres à l’intérieur, dont M. Salter, qui a échangé des coups de feu avec le tireur, qui tirait avec une arme d’assaut. Le tireur portait cependant un gilet pare-balles lourd et n’a pas été blessé, selon Mark Poloncarz, l’exécutif du comté d’Erie.

Dimanche, une tache de sang maculait encore l’asphalte du parking, alors que divers agents de l’État, fédéraux et locaux travaillaient sur les lieux. Les blocs entourant l’emplacement étaient remplis d’élus et de personnes en deuil du quartier qui cherchaient des réponses sur les raisons pour lesquelles le tireur avait apporté sa haine à leur communauté.

“Beaucoup de mes pairs, mes amis, le flic, ils étaient là-dedans”, a déclaré Karen Martin, 64 ans, qui est venue au magasin dimanche matin pour lui rendre hommage. “Je ne crois tout simplement pas qu’il ait fait ça.”

Le sentiment de chagrin était également mêlé d’indignation dans de nombreux endroits également, y compris parmi certains chefs religieux noirs locaux qui ont supplié leurs frères blancs dans d’autres parties de l’État et du pays de faire leur part pour contrer une vague montante de racisme et de suprématie blanche. .

« Ne me dites pas que vous êtes un ami de notre communauté et que vous ne parlez pas de cela aujourd’hui en chaire », a déclaré l’évêque Darius Pridgen de l’église baptiste True Bethel à Buffalo, ajoutant : « Si vous ne soutenez pas ces bureaux saints et reconnaissez qu’il y a encore des gens qui détestent les Noirs, vous pouvez aller au diable avec le tireur pour tout ce que je veux. Parce qu’en fin de compte, si tu te tais en ce moment, tu n’es pas un de mes amis.

L’attaque de samedi a été la fusillade de masse la plus meurtrière aux États-Unis cette année, rejoignant une liste d’autres massacres racistes ces dernières années, y compris le meurtre de neuf paroissiens noirs dans une église de Charleston, SC, en 2015 ; un saccage antisémite dans la synagogue Tree of Life en 2018 à Pittsburgh qui a fait 11 morts ; et une attaque dans un Walmart à El Paso en 2019, où l’homme inculpé avait exprimé sa haine des Latinos et tué plus de 20 personnes.

Les extrémistes motivés par la haine raciale et ethnique sont considérés comme la menace la plus dangereuse parmi les terroristes nationaux. Après une série de fusillades horribles visant des personnes de couleur et des Juifs en 2019, le FBI a élevé la menace au plus haut niveau, ce qui signifie que les agents doivent donner la priorité au développement d’informateurs confidentiels et prendre d’autres mesures pour contrer la violence.

Les responsables de l’application des lois ont déclaré que M. Gendron, qui a été accusé de meurtre au premier degré et a plaidé non coupable samedi soir, avait parcouru la moitié de l’État pour commettre son crime.

Dimanche matin, des agents du FBI et des membres d’autres forces de l’ordre se sont rassemblés devant son domicile à Conklin, NY, une ville de banlieue aux collines vallonnées dans la partie sud du comté de Broome, à environ 200 miles de Buffalo.

Des voisins se sont souvenus avoir vu M. Gendron jouer au basket dans l’allée avec ses deux frères, et certains ont même assisté à la fête de remise des diplômes de son école secondaire dans la cour l’année dernière, où ils ont dit que rien n’indiquait que quelque chose n’allait jamais.

D’autres, cependant, ont déclaré qu’il y avait des signes de rébellion et de comportement étrange, y compris un moment en 2020 où, après la levée des restrictions pandémiques, il portait une combinaison de matières dangereuses complète en classe.

“Il portait le costume entier : bottes, gants, tout”, a déclaré Nathan Twitchell, 19 ans, un ancien camarade de classe.

Kolton Gardner, 18 ans, de Conklin, qui a fréquenté le collège et le lycée avec M. Gendron, l’a décrit comme “certainement un peu un paria”.

“Il n’était tout simplement pas si social”, a déclaré M. Gardner. « Je savais qu’il s’intéressait aux armes à feu, mais là où nous avons grandi, ce n’était pas rare. C’est un peu ce qui se passe dans la campagne new-yorkaise, les gens aiment les armes à feu.

Robert Donald, le propriétaire de Vintage Firearms à Endicott, NY, a déclaré dimanche qu’il avait récemment vendu une arme d’assaut Bushmaster à M. Gendron.

« Je n’arrive pas à y croire. Je ne comprends pas pourquoi un jeune de 18 ans ferait même cela », a déclaré M. Donald, 75 ans, qui vend principalement des armes à feu de collection. “Je sais que je n’ai rien fait de mal, mais je me sens mal à ce sujet.”

Les écrits de M. Gendron étaient jonchés d’opinions racistes et anti-immigrants qui affirmaient que les Américains blancs risquaient d’être remplacés par des personnes de couleur, une idée autrefois marginale qui a motivé des hommes armés dans plusieurs autres fusillades de masse et a été mieux diffusée par certains commentateurs conservateurs éminents.

Lors d’une conférence de presse à midi dimanche, M. Gramaglia, le commissaire de police, a déclaré que les autorités étatiques et fédérales avaient demandé des mandats pour obtenir des informations sur les activités numériques de M. Gendron. Ils ont poursuivi l’accès à ses ordinateurs et à ses téléphones, ainsi que des perquisitions à son domicile et dans son véhicule. Il a ajouté que les autorités pensaient qu’il avait agi seul.

M. Gendron a été placé sous surveillance anti-suicide et séparé de la population générale à la prison du comté d’Erie, a déclaré John Garcia, le shérif du comté d’Erie, qui a refusé de dire le nom du suspect – se référant à lui par son numéro d’identification de détenu – et a appelé ses actions “mal absolu.”

M. Gendron s’est rendu après avoir mis son arme contre son menton, a déclaré M. Gramaglia, qui a félicité ses agents pour leur réaction rapide au tir. Pourtant, certains membres de la communauté se sont également demandé comment M. Gendron – qui, selon les autorités, avait deux autres armes à feu dans la voiture qu’il a conduite au massacre – n’avait pas été abattu par la police lors de son attaque, ce qui, selon eux, se serait produit s’il avait été noir.

Dimanche, cependant, M. Gramaglia a réfuté cette suggestion, affirmant que ses officiers travaillaient toujours pour désamorcer les situations violentes. « Nous ne cherchons pas à tirer sur qui que ce soit », a-t-il déclaré, notant que M. Gendron avait pointé l’arme sur lui-même, et non sur la police.

M. Gendron a diffusé en direct son attaque, a indiqué la police, capturant les images du chaos qu’il a provoqué avec une caméra fixée à son casque. La vidéo a été diffusée sur Twitch, un site de diffusion en direct appartenant à Amazon qui est populaire auprès des joueurs, bien que le site ait mis la chaîne hors ligne. Pourtant, la vidéo et les captures d’écran de l’émission circulaient en ligne.

La vidéo du tournage de Buffalo circule en ligne. Une copie a plus de 2 millions de vues. Quelqu’un s’y est lié il y a 10 heures sur Facebook; il compte maintenant 500 commentaires, 46 000 partages et est toujours en ligne. Le flux Twitch original comptait 22 téléspectateurs. La vidéo ne s’en va jamais. – Drew Harwell (@drewharwell) 15 mai 2022

Lors d’une apparition matinale à l’église True Bethel, Mme Hochul, une démocrate de premier mandat originaire de Buffalo, a déclaré qu’elle était en colère contre la violence qui avait secoué sa ville natale, qualifiant le tireur de “lâche”. Mais elle a également exprimé sa profonde frustration face aux “plates-formes de médias sociaux qui permettent à cette haine de fermenter et de se propager comme un virus”.

Lorsqu’on lui a demandé comment elle prévoyait de faire face à un tel discours de haine en ligne, sans empiéter sur les droits du premier amendement, Mme Hochul a noté que “le discours de haine n’est pas protégé” et a déclaré qu’elle convoquerait bientôt des réunions avec des entreprises de médias sociaux.

“Je vous assure que lorsque je reviendrai à Albany, leurs téléphones sonneront”, a-t-elle déclaré.

Avec d’autres résidents de Buffalo, Mme Hochul a souligné qu’elle voulait que la ville soit connue comme un tournant dans la série de tragédies par arme à feu du pays.

“Je veux qu’ils parlent de Buffalo comme du dernier endroit où cela s’est produit”, a-t-elle déclaré.

Christine Chung , Ali Watkins , Emma Bubola Chelsia Rose Marcius et Grace Ashford reportage contribué.