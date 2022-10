Mises à jour en direct de Bigg Boss 16 Shukravaar Ka Vaar: écoles Salman Khan Ankit Gupta, Sumbul Touqeer et autres

Hier soir à Grand Patron 16, nous avons vu les colocataires effectuer certaines tâches pour la ration. Le salon était divisé en deux parties, l’auberge pour filles et l’auberge pour garçons. Sadjid Khan et Archana Gautam étaient gardiens. Ils avaient pour tâche de distribuer la ration entre les concurrents. Plus tard, nous avons vu Shalin Bhanot et Tina Datta avoir des différences majeures sur une tâche de chocolat. Nimrit Kaur Ahluwalia et Gautam Vig rafistolé les choses entre eux. Ce soir, Salman Khan grillera les colocataires.