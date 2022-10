Mises à jour en direct de Bigg Boss 16: Priyanka Chahar Choudhary-Archana Gautam et Tina Datta-Shalin Bhanot se lancent dans un combat acharné

Hier soir dans Bigg Boss 16, nous avons tous vu Sajid Khan, Nimrit Kaur Ahluwalia, MC Stan, Abdu Rozik, Gori Nagori et Shiv Thakare protester contre Gautam Vig et son capitanat. Sajid et le gang ont eu droit à des pizzas dans la salle des confessions lorsqu’ils ont entamé une grève de la faim. De nombreux fans ont estimé que c’était une très mauvaise décision de la part des créateurs. Gautam a reçu beaucoup de sympathie de la part des fans. Passons à autre chose, voyons ce qui nous attend dans l’épisode de Bigg Boss 16 de ce soir. Mises à jour en direct de Bigg Boss 16 ici: