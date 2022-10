La matinée commence avec des colocataires qui discutent de qui prendra du thé et du café. Abdu Rozik dit que Bigg Boss est très mignon. Il dit qu’il manque ses amis. Manya Singh et Archana Gautam ont une prise de bec. Manya dit qu’elle peut travailler seule et les gens essaient de la montrer comme une fauteuse de troubles. Shiv Thakare et Archana Gautam discutent des problèmes de constipation. Soundarya Sharma dit qu’elle fera Upma pour tout le monde.