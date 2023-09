Mises à jour en direct de Bass Pro Shops Night Race : meilleurs moments de Bristol

Le Série de Coupe NASCAR Le programme des séries éliminatoires de 10 courses se poursuit samedi avec la course nocturne Bass Pro Shops au Bristol Motor Speedway, et nous vous accompagnons de toute l’action du début à la fin !

Les plus grandes stars de NASCAR s’affronteront sur trois étapes et 500 tours à Bristol, Tennessee. Le drapeau vert devrait tomber à 19 h 30 HE. Il s’agit de la dernière course des huitièmes de finale. Le peloton de 16 pilotes pour les séries éliminatoires comprend William Byron , Martin Truex Jr. , Kyle Busch , Kyle Larson , Chris Buescher , Tyler Reddick , Denis Hamlin , Christophe Bell , Ross Chastain , Joey Logano , Ryan Blaney , Ricky Stenhouse Jr. , Michael McDowell , Brad Keselowski , Kévin Harvick et Bubba Wallace.

Deux des 16 pilotes des séries éliminatoires sont qualifiés pour les quarts de finale grâce à une victoire lors des deux premières courses de la ronde à Darlington (Larson) et au Kansas (Reddick). Les 14 pilotes restants se disputeront 10 places, les quatre pilotes qui ne gagneront pas et qui termineront la manche avec le moins de points seront éliminés.

Passer au vert

Crash précoce

La voiture d’Austin Cindric a été endommagée au début après une collision avec AJ Allmendinger.

Harvick à la traîne

Ce n’était pas une bonne première étape pour Harvick, qui tomba jusqu’à la 28ème place de la course. Harvick est entré dans la course à la 12e place du classement, donc tomber aussi loin derrière l’éliminerait presque assurément des séries éliminatoires.

L’étape 1 revient à Christopher Bell

Bell, qui est entré dans la course au 10e rang du classement des séries éliminatoires, a remporté une victoire clé en début de étape tandis que Bubba Wallace a également récolté huit points en début de course, entrant dans la course avec 19 points de retard sur la marque qu’il devait atteindre pour avancer.

Délai de pluie

Les pilotes ont été amenés aux stands au tour 138 en raison de la pluie. Bell était toujours assis devant au moment de l’arrêt.

Revenir sur!

La course s’est poursuivie après un retard relativement bref, Bell conservant toujours son avance pendant les 150 premiers tours.

Logano en difficulté

Logano est tombé 31e au tour 229, se faisant doubler par Bell alors qu’il s’accrochait à une place au tour suivant par cinq points.

Sonnez à nouveau la cloche

Bell a remporté l’étape 2 de la course, détenant la tête à mi-chemin de la course de 500 tours.

Décroché

Byron et Hamlin n’ont pas à transpirer pour le reste de la course. Les deux pilotes ont récolté suffisamment de points lors des deux premières étapes pour décrocher une place dans les 12 derniers matchs des séries éliminatoires.

AVANT LA COURSE

La mise en scène

Avant l’action, Bob Pockrass de FOX Sports a expliqué ce qu’il fallait surveiller et qui il fallait surveiller lors de la course de samedi.

