Comme Barcelone, le Real Madrid a disputé la Ligue des Champions en milieu de semaine, battant Braga 2-1 grâce aux buts de Rodrygo et, bien sûr, cet homme Jude Bellingham.

Leur dernier match national était un match nul 1-1 à Séville, avec un but de Dani Carvajal quatre minutes après le but contre son camp de David Alaba, permettant à Carlo Ancelotti et Co de rester presque en tête du championnat.