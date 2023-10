Mises à jour en direct de Bank of America ROVAL 400 : meilleurs moments de Charlotte

Le Série de Coupe NASCAR Le programme des séries éliminatoires de 10 courses se poursuit dimanche avec le Bank of America ROVAL 400 au Charlotte Motor Speedway, et nous vous accompagnons de toute l’action du début à la fin !

Les plus grandes stars de NASCAR s’affrontent sur 109 tours sur le parcours routier de 17 virages et de 2,32 milles à Concord, en Caroline du Nord.

Il s’agit de la troisième et dernière course des huitièmes de finale. Le peloton de 12 pilotes pour les séries éliminatoires comprend William Byron (a gagné le Texas), Ryan Blaney (gagné Talladega), Denis Hamlin , Christophe Bell , Chris Buescher , Tyler Reddick , Bubba Wallace , Ross Chastain et Kyle Busch . Joey Logano, Ricky Stenhouse Jr., Michael McDowell et Kevin Harvick sont sortis du top 12 après le deuxième tour – qui viseront tous à se remettre sur la bonne voie dimanche.

Les quatre pilotes sans victoire dans la manche et les plus bas du classement seront éliminés du championnat. Vous pouvez trouver la liste complète des gagnants jusqu’à présent cette année, ainsi que le calendrier restant de la saison ici.

Suivez notre couverture en direct ci-dessous!

On y va!

La star de la WWE, Liv Morgan, a donné le commandement pour la course de dimanche.

Restez à l’écoute des mises à jour !

AVANT LA COURSE

La mise en scène

Avant l’action, Bob Pockrass de FOX Sports a expliqué qui et quoi surveiller lors de la course de dimanche.

