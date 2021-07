Mises à jour en direct d’Amazon – Jeff Bezos quitte officiellement son poste de PDG AUJOURD’HUI alors qu’Andy Jassy prend le relais avant le lancement de la fusée

BEZOS RESTERA « PROBABLEMENT TOUJOURS IMPLIQUÉ »

Daniel Elman, analyste technologique mondial au cabinet d’études de marché Nucleus Research, a expliqué comment le nouveau rôle de Bezos affectera son influence dans l’entreprise.

« Il restera probablement impliqué, même s’il ne se concentrera plus sur le quotidien et pourra plutôt se concentrer sur les initiatives à l’échelle de l’entreprise et sur les nouveaux produits et services. »

« Ses compétences pour réduire le bruit en identifiant les opportunités de grande valeur ne peuvent pas être surestimées … il serait donc logique qu’Amazon le libère de la corvée opérationnelle pour maximiser ces domaines. »