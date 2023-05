Mises à jour en direct d’AdventHealth 400 : meilleurs moments du Kansas Speedway

Le Série de coupe NASCAR Le programme de mai débute dimanche avec l’AdventHealth 400 au Kansas Speedway, et nous vous couvrons de toute l’action du début à la fin, exclusivement sur FS1 et l’application FOX Sports !

Les meilleures stars de NASCAR s’affronteront sur 267 tours sur le circuit asphalté de 1,5 mile à Kansas City lors de la 12e course de la saison 2023 de la Cup Series.

William Byron de Hendrick Motorsports a décroché la pole position dimanche après avoir enregistré un tour ultra-rapide à 179,206 mph (30,133 secondes) lors des qualifications de samedi après-midi, devançant son coéquipier Kyle Larson de 0,006 seconde.

Voici les meilleurs moments !

Vert!

Le poleman Byron est tombé profondément dans le peloton et a perdu son avance presque immédiatement après avoir touché le mur dès la sortie de la porte.

Voir jaune

Pendant ce temps, Larson a filé après avoir pris contact avec Tyler Reddick pour faire ressortir le premier avertissement de la journée.

Suivez le guide

Reddick menait après le redémarrage avec Ross Chastain juste derrière, mais c’est Martin Truex Jr. qui a pris la tête au 29e tour.

Puis, après une série d’arrêts aux stands sous drapeau vert, Corey LaJoie est devenu le nouveau leader.

La mise en scène

Avant l’action, Bob Pockrass de FOX Sports a expliqué quoi et qui surveiller lors de la course de dimanche.

