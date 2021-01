USA TODAY suit l’actualité du COVID-19 alors qu’une paire de vaccins rejoint la lutte américaine contre un virus qui a tué plus de 392000 Américains depuis le premier décès signalé en février. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour concernant le coronavirus, y compris qui reçoit les vaccins de Pfizer et Moderna, ainsi que d’autres actualités du réseau USA TODAY. Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour directement dans votre boîte de réception, rejoignez notre groupe Facebook ou faites défiler nos réponses détaillées aux questions des lecteurs pour tout ce que vous devez savoir sur le coronavirus.

Dans les gros titres:

► Les décès dus au COVID-19 dans le monde ont atteint le seuil horrible de 2 millions, ce qui équivaut à peu près à l’ensemble de la population du Nebraska. Parmi ces décès, plus de 390 000 sont survenus aux États-Unis.

► L’Institut for Health Metrics prédit désormais que d’ici mai, les États-Unis auront plus de 566000 décès dus au COVID-19

► Le président élu Joe Biden a déclaré vendredi que son administration ajouterait des cliniques, renforcerait le personnel de santé publique et invoquerait une loi sur la production en temps de guerre pour garantir l’approvisionnement adéquat en vaccins afin que les Américains puissent recevoir 100 millions de vaccins contre le COVID-19 au cours des 100 premiers jours de son administration .

► À compter de lundi, le Royaume-Uni exigera que tous les voyageurs entrants présentent un test COVID-19 négatif et une mise en quarantaine. Les enfants de moins de 11 ans, les travailleurs essentiels et les personnes voyageant pour des soins médicaux urgents sont exemptés.

► La pandémie de coronavirus devrait réduire l’espérance de vie à la naissance des Américains de plus d’un an, selon une étude de l’Université de Californie du Sud et de l’Université de Princeton. L’espérance de vie des populations noires et latines devrait réduire de 30 à 40% de plus que les populations blanches.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 23,5 millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 392000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux dépassent 94 millions de cas et 2 millions de décès ont été enregistrés.

📘 Ce que nous lisons: Les scientifiques sont convaincus que le COVID-19 provenait d’une chauve-souris de la taille d’un pouce nichée dans une grotte chinoise éloignée il y a un an. Mais d’où vient vraiment ce virus? En savoir plus sur son origine mystérieuse.

Le modèle prévoit 566 000 US. décès d’ici le 1er mai, mais pourrait être plus

L’Institute for Health Metrics prévoit maintenant que d’ici mai, plus de 566000 personnes aux États-Unis mourront du COVID-19, le pic atteignant probablement début février. Selon l’organisation, «les décès quotidiens devraient diminuer régulièrement après le pic, atteignant moins de 500 par jour en avril en raison de la saisonnalité et de l’augmentation de la vaccination». Ils prédisent que d’ici le 1er mai, certains États pourraient être proches de l’immunité collective.

Mais si la variante la plus transmissible, qui a déjà été détectée dans plusieurs états, s’impose, le pic pourrait être «retardé de plusieurs semaines et le nombre de morts considérablement augmenté». Pendant ce temps, l’IHME a averti que les hôpitaux seraient soumis à un «stress sévère dans les quatre prochaines semaines», car les États côtiers connaissent une augmentation significative des cas. Le Midwest, récemment un hotspot, est à la baisse.

Biden promet une action rapide sur le déploiement des vaccins et envisage la loi sur la production de défense

Dans sa première discussion détaillée de ses plans de vaccination un jour après le dévoilement de son plan de sauvetage économique de 1,9 billion de dollars, le président élu Joe Biden a déclaré qu’une action rapide était essentielle pour inverser le «lamentable échec» du déploiement des vaccins dans le pays, qui a laissé des millions de doses en stock pendant la partie la plus meurtrière de la pandémie de coronavirus.

L’équipe de Biden a identifié des fournisseurs qui pourraient être exploités en vertu de la loi fédérale sur la production de défense pour éviter les pénuries potentielles de flacons en verre, de bouchons, de seringues et d’aiguilles qui pourraient retarder l’obtention de coups de feu dans les armes.

Il a réitéré une promesse antérieure d’ouvrir les vaccins au-delà des agents de santé et des résidents des maisons de soins infirmiers aux adultes de plus de 65 ans et aux travailleurs de première ligne tels que les enseignants, les premiers intervenants et les commis d’épicerie.

Biden demandera à l’Agence fédérale de gestion des urgences de commencer à mettre en place des sites de vaccination de masse dans des endroits tels que les gymnases des écoles, les centres communautaires et les stades sportifs. Il a promis que ces nouvelles cliniques, ainsi que des cliniques mobiles temporaires, seront disponibles dans les communautés mal desservies durement touchées par le coronavirus.

Devriez-vous porter un masque après avoir reçu un vaccin COVID-19? Absolument.

«Les masques et la distanciation sociale devront se poursuivre dans un avenir prévisible – jusqu’à ce que nous ayons un certain niveau d’immunité collective», a déclaré le Dr Preeti Malani, directeur de la santé à l’Université du Michigan. «Les masques et la distanciation sont là pour rester.»

Malani et d’autres experts de la santé ont expliqué plusieurs raisons pour lesquelles les Américains devraient conserver leur masque: Aucun vaccin n’est efficace à 100%; il faut un certain temps pour que la protection soit activée; et être vacciné ne vous empêchera pas de propager le virus. En savoir plus ici.

La variante britannique pourrait devenir la souche prédominante aux États-Unis d’ici mars, prévient le CDC

La variante hautement transmissible du coronavirus qui fait des ravages au Royaume-Uni pourrait devenir prédominante aux États-Unis d’ici mars, ont averti les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Un modèle publié vendredi dans le rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité de l’agence a montré que la variante B.1.1.7 se répandait rapidement, menaçant de mettre à rude épreuve les ressources de soins de santé et d’augmenter l’immunité de la population nécessaire pour contrôler la pandémie.

Environ 76 cas de la nouvelle variante avaient été détectés dans 10 États au 13 janvier, a déclaré le CDC, l’Illinois annonçant son premier cas vendredi à Chicago.

Le CDC a déclaré qu’il collaborait avec d’autres agences fédérales pour coordonner et améliorer la surveillance génomique afin de mieux comprendre l’épidémiologie locale face à cette nouvelle variante. L’agence a également souligné l’importance des stratégies de santé publique pour réduire la transmission, ce qui permettra de gagner «du temps critique pour augmenter la couverture vaccinale».

Le monde atteint 2 millions de morts du coronavirus

Vendredi, le bilan mondial des décès dus au COVID-19 a dépassé 2 millions, alors que des vaccins développés à une vitesse vertigineuse sont déployés dans le monde entier dans le cadre d’une campagne totale pour vaincre la menace.

Le jalon a été atteint un peu plus d’un an après la première détection du coronavirus dans la ville chinoise de Wuhan. Il a fallu huit mois pour faire un million de morts. Il a fallu moins de quatre mois après cela pour atteindre le million suivant.

Bien que le décompte soit basé sur les chiffres fournis par les agences gouvernementales du monde entier, le bilan réel serait considérablement plus élevé, en partie à cause de tests inadéquats et des nombreux décès qui ont été imputés à d’autres causes, en particulier au début de l’épidémie.

« Derrière ce nombre terrible se cachent des noms et des visages – le sourire qui ne sera plus qu’un souvenir, le siège à jamais vide à la table du dîner, la salle qui résonne avec le silence d’un être cher », a déclaré le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres. Il a déclaré que le bilan «a été aggravé par l’absence d’un effort mondial coordonné».

«La science a réussi, mais la solidarité a échoué», a-t-il déclaré.

