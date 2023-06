Mises à jour en direct | Conséquences de la rébellion armée du chef mercenaire russe

Le dernier en date au lendemain de la rébellion armée déclarée par le chef mercenaire russe Yevgeny Prigozhin :

Il n’y a toujours aucun rapport sur l’arrivée du chef mercenaire Yevgeny Prigozhin en Biélorussie après avoir conclu un accord avec le Kremlin pour s’exiler et mettre fin à sa rébellion.

De nombreuses autres questions restaient sans réponse dimanche matin, notamment si Prigozhin serait rejoint en exil par l’une des troupes de son groupe Wagner et quel rôle, le cas échéant, il pourrait y jouer.

Prigozhin, qui a envoyé une série de mises à jour audio et vidéo pendant sa révolte, est resté silencieux depuis que le Kremlin a annoncé que l’accord avait été négocié pour qu’il mette fin à sa marche vers Moscou et quitte la Russie.

DÉVELOPPEMENTS CLÉS :

Le groupe de réflexion américain Institute for the Study of War affirme que le Kremlin « fait face à un équilibre profondément instable » après l’accord pour mettre fin à la rébellion par le groupe Wagner d’Evgueni Prigojine.

L’institut a déclaré que l’optique selon laquelle le président biélorusse Alexandre Loukachenko aurait joué un rôle dans l’arrêt d’une avancée militaire sur Moscou était « humiliante » pour le président russe Vladimir Poutine.

Il a déclaré que « l’accord négocié par Loukachenko est une solution à court terme, pas une solution à long terme, et la rébellion de Prigozhin a révélé de graves faiblesses » au Kremlin et au ministère russe de la Défense. La surprise apparente du Kremlin face à la rébellion de Prigozhin ne reflète pas non plus bien le FSB, le service de renseignement intérieur russe, a-t-il ajouté.

L’ISW a noté que Prigozhin « a constamment intensifié » sa rhétorique contre le ministère russe de la Défense avant de commencer sa révolte « et que Poutine n’a pas réussi à atténuer ce risque ».

