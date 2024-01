Mises à jour en direct | Combats à travers Gaza alors que l’agence humanitaire de l’ONU fait face à de nouvelles réductions | Nouvelles du monde

Les forces israéliennes ont combattu lundi des militants palestiniens dans différentes parties de Gaza, même dans les zones du nord où l’armée opère depuis des mois, et les militants ont tiré un barrage d’environ 15 roquettes sur le centre d’Israël pour la première fois depuis des semaines.

Des pourparlers de cessez-le-feu sont en cours, mais Israël a déclaré : « des lacunes importantes » restent dans tout accord potentiel. Les pourparlers visent à apporter un certain répit à Gaza et à garantir la libération de plus de 100 otages israéliens toujours détenus par les militants.

La guerre menée par Israël contre le Hamas à Gaza a tué plus de 26 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des mineurs, selon le Ministère de la Santé dans la bande de Gaza dirigée par le Hamas.

Malgré la catastrophe humanitaire qui se déroule dans le territoire assiégé, l’agence d’aide des Nations Unies aux Palestiniens a fait face à de nouvelles réductions de financement lundi. pays de l’Ouest gelé des fonds vitaux pour l’UNRWA au milieu d’accusations selon lesquelles 12 de ses quelque 13 000 employés à Gaza auraient été impliqués dans l’attaque du 7 octobre qui a déclenché la guerre.

L’attaque du Hamas a tué 1 200 personnes, pour la plupart des civils. Environ 250 personnes ont été capturées, selon les autorités israéliennes.

Actuellement:

— Un Palestinien est tué alors qu’il avec un groupe agitant un drapeau blanc. Israël dit qu’il examinera la question.

— Biden dit que les États-Unis « répondront » après qu’une frappe de drone menée par un groupe soutenu par l’Iran ait tué 3 soldats américains en Jordanie.

— Qu’est-ce que la tour 22la base militaire qui a été attaquée en Jordanie ?

— Une opération militaire israélienne détruit un cimetière à Gaza. Israël affirme que le Hamas a utilisé le site pour cacher un tunnel.

— Qu’est-ce que l’UNRWA ?le principal fournisseur d’aide à Gaza qu’Israël accuse de liens militants ?

Voici la dernière :

L’ONU EXHORTE LES PAYS DONATEURS À AIDER LES RÉFUGIÉS PALESTINIENS AU PROCHE-ORIENT

NATIONS UNIES – Les Nations Unies exhortent tous les pays donateurs à veiller à répondre aux « besoins urgents » des millions de Palestiniens qui dépendent de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens – non seulement à Gaza mais à Jérusalem-Est, en Cisjordanie, en Jordanie et au Liban. et la Syrie.

À l’heure actuelle, les perspectives pour l’UNRWA et les Palestiniens qu’elle sert « sont très sombres », a déclaré lundi le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric.

« Les besoins urgents des populations désespérées qu’ils servent doivent être satisfaits », a-t-il déclaré.

Les principaux donateurs de l’UNRWA, notamment les États-Unis, l’Union européenne et l’Allemagne, ont suspendu leur financement suite aux accusations selon lesquelles 12 de ses employés auraient été impliqués dans l’attaque du Hamas du 7 octobre.

Dujarric a déclaré que les contrats des employés accusés ont été résiliés, que l’organisme de surveillance interne de l’ONU enquête et que le Secrétariat de l’ONU est prêt à coopérer avec toute « autorité compétente » capable de poursuivre en justice tout employé de l’UNRWA impliqué « dans des actes de terrorisme ».

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, tiendra une réunion au siège de l’ONU à New York mardi après-midi, a indiqué le porte-parole. Il a rencontré l’ambassadeur américain et s’entretiendra lundi avec les dirigeants jordaniens et égyptiens.

Dujarric a accueilli favorablement une lettre de 20 organisations humanitaires internationales, dont le Conseil norvégien pour les réfugiés, Oxfam et Save The Children, soutenant l’appel de Guterres à une reprise du soutien des donateurs à l’UNRWA.

« La communauté des ONG comprend le travail crucial que l’UNRWA accomplit actuellement pour maintenir les gens en vie », a-t-il déclaré.

Dujarric a déclaré que les 13 000 employés de l’UNRWA à Gaza continuent de travailler alors que la guerre se poursuit, notamment en aidant plus d’un million de personnes dans les abris surpeuplés de l’UNRWA.

“Nous sommes prêts à répondre à toutes les questions qu’ils (les donateurs) pourraient avoir”, a déclaré le porte-parole de l’ONU.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE D’ISRAÉL DÉCLARE QU’ISRAÉL A LE POINT DANS LA GUERRE DE GAZA

JERUSALEM — Le ministre israélien de la Défense affirme qu’Israël a pris le dessus dans sa bataille contre le Hamas.

S’adressant lundi aux troupes dans le sud d’Israël, Yoav Gallant a déclaré qu’Israël avait tué ou blessé la moitié de l’armée du Hamas.

« Les terroristes n’ont pas de ravitaillement, ils n’ont pas de munitions, ils n’ont pas de renforts », a-t-il déclaré.

L’armée affirme avoir combattu les militants et appelé à des frappes aériennes ces derniers jours dans le nord de Gaza, où des quartiers entiers ont été détruits et où l’armée opère depuis des mois.

De nouveaux ordres d’évacuation ont été émis lundi pour certaines parties de la ville de Gaza, indiquant que de violents combats y font toujours rage. Les militants palestiniens ont également maintenu leurs tirs de roquettes, y compris un tir de barrage qui a déclenché lundi les sirènes des raids aériens dans le centre d’Israël.

“Nous avons déjà éliminé au moins un quart des terroristes du Hamas, voire plus je pense, et il y a un nombre similaire de blessés”, a-t-il ajouté, sans donner de chiffres précis. Israël a précédemment déclaré avoir tué environ 9 000 militants du Hamas, sans toutefois fournir de preuves pour étayer cette affirmation.

Gallant a déclaré que la campagne visant à éliminer les capacités du Hamas prendra des mois, mais que « le sablier s’est retourné contre eux ».

LE PREMIER MINISTRE DU QATAR FAIT ALLUMER DES PROGRÈS SUR LE CESSEZ-LE-FEU ET LA LIBÉRATION DES OTAGES

WASHINGTON — Le Premier ministre du Qatar a déclaré que les médiateurs de haut rang des États-Unis et du Moyen-Orient avaient élaboré une proposition-cadre à présenter au Hamas pour libérer les otages et suspendre les combats à Gaza.

Le Premier ministre Mohammed al-Thani s’est exprimé au Conseil atlantique à Washington après des discussions dimanche à Paris entre des responsables américains, israéliens, qatariens et égyptiens visant à un nouveau cessez-le-feu et à la libération d’otages à Gaza.

Al-Thani a déclaré que les médiateurs avaient fait de « bons progrès » et établi une « base pour la voie à suivre ».

Les médiateurs étrangers ont tenté de combler les divergences entre les demandes israéliennes et celles du Hamas et ont l’intention de les présenter désormais au Hamas, a-t-il déclaré.

« Nous espérons les amener à un point… où ils s’engageront de manière positive et constructive dans ce processus », a-t-il déclaré à propos du Hamas.

Al-Thani n’a donné aucun détail sur la proposition, mais a déclaré que les grandes lignes présentées par l’un des modérateurs de l’événement, appelant à une libération progressive des otages et à un cessez-le-feu prolongé, étaient « bien informées ». Le Hamas a exigé un cessez-le-feu permanent avant toute nouvelle libération d’otages détenus par des militants du Hamas et d’autres à Gaza.

UNE SONDE Suggère que le drone qui a tué des troupes en Jordanie a été confondu avec un drone américain de retour

WASHINGTON — Un drone qui a tué trois soldats américains et en a blessé des dizaines d’autres en Jordanie pourrait avoir été confondu avec un drone américain retournant vers l’installation américaine, selon un responsable américain.

Le responsable, qui n’était pas autorisé à commenter et a insisté sur l’anonymat, a déclaré lundi que les rapports préliminaires suggèrent que le drone ennemi qui a frappé l’installation connue sous le nom de Tour 22 pourrait avoir été confondu avec un drone américain qui était également dans les airs au même moment.

Le responsable a déclaré que, alors que le drone ennemi volait à basse altitude, un drone américain retournait également à sa base. En conséquence, aucun effort n’a été fait pour abattre le drone ennemi.

L’écrivain d’Associated Press, Lolita C. Baldor, a contribué.

LE PARLEMENT ISRAÉLIEN CONSIDÈRE L’EXPULSION D’UN DÉPUTÉ QUI SOUTIENT LE CAS DU GÉNOCIDE EN AFRIQUE DU SUD

JERUSALEM — Le parlement israélien a tenu une audience sur l’opportunité d’expulser un député pour avoir soutenu la cause de l’Afrique du Sud accusant Israël de génocide devant la Cour mondiale de l’ONU.

Le législateur, Ofer Cassif, est issu du parti arabo-juif Hadash au parlement israélien et l’un des critiques les plus virulents de l’opération militaire israélienne à Gaza.

La procédure de lundi fait suite à la signature par Cassif d’une pétition soutenant le procès de l’Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de Justice de La Haye.

Cassif s’est défendu devant d’autres législateurs, niant l’accusation selon laquelle il encourageait la « lutte armée » contre Israël. Si ses collègues députés votent autrement, il pourrait être démis de ses fonctions.

Cassif a été réprimandé à plusieurs reprises par d’autres législateurs pour ses positions anti-guerre.

À la suite de l’attaque du Hamas du 7 octobre, Cassif a été suspendu du Parlement pendant 45 jours après que d’autres députés aient déclaré que certaines de ses déclarations établissaient des parallèles inappropriés entre l’Holocauste et la politique de guerre d’Israël. Depuis l’attaque, Israël a réprimé les discours et les manifestations anti-guerre.

LES MEMBRES DU KIBBOUTZ ISRAÉLIEN APPELENT À UN ACCORD DE LIBÉRATION DES OTAGES

KFAR AZA, Israël — Les membres d’un kibboutz dévasté du sud d’Israël ont visité les obus de leurs maisons détruites près de quatre mois après l’attaque du Hamas.

Ceux qui se sont rassemblés lundi à Kfar Aza, dont une femme libérée de captivité et des membres de la famille des otages toujours détenus à Gaza, ont appelé à un accord de cessez-le-feu pour rendre leurs proches.

Amit Soussana, qui a été retenue en otage pendant 55 jours à Gaza, se tenait lundi devant sa maison sans toit et a rappelé comment elle s’était cachée pendant trois heures alors que les militants du Hamas se déchaînaient dans sa communauté. Finalement, les assaillants ont lancé une grenade dans son salon pour la forcer à sortir.

Les images de sécurité du kibboutz l’ont montrée en train de lutter contre ses agresseurs avant qu’un groupe de sept personnes ne la maîtrise finalement.

L’attaque de grande envergure menée par le Hamas dans le sud d’Israël a tué 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et conduit à la capture d’environ 250 personnes. Soussana faisait partie de la centaine de personnes libérées en novembre en échange de Palestiniens emprisonnés par Israël.

Au cours des premières semaines de sa captivité, elle dit qu’elle avait les chevilles enchaînées et qu’elle était maintenue dans l’obscurité totale. Elle dit que les gardes « ont maltraité moi et les autres otages » et les ont retenus profondément sous terre dans un tunnel avec très peu de nourriture.

Sur les 37 jeunes vivant dans son quartier, 12 ont été tués et sept kidnappés. Deux des voisins de Soussana, Alon Shamriz et Yotam Haim, ont réussi à échapper à leurs ravisseurs mais ont été tué par erreur par des soldats israéliens en décembre.

Les proches des personnes toujours détenues à Gaza ont organisé des manifestations croissantes appelant à un nouveau cessez-le-feu et à des échanges.

Les frères jumeaux de Liran Berman, Gali et Ziv, 26 ans, font partie des personnes toujours détenues à Gaza.

« Nous constatons que lorsqu’il y a un accord, les otages reviennent, et entre-temps, lorsqu’il n’y a pas d’accord, seuls les corps reviennent », a-t-il déclaré.

