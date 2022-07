Mises à jour en direct | Chef de l’OTAN: l’alliance dans le “plus grand défi”

MADRID (AP) – Les dernières nouvelles sur le sommet de l’OTAN à Madrid :

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que l’alliance militaire était confrontée à son “plus grand défi” depuis la Seconde Guerre mondiale au milieu de la guerre en Ukraine.

Stoltenberg a déclaré mercredi au début du sommet de l’OTAN à Madrid que les alliés se réunissaient “au milieu de la crise de sécurité la plus grave à laquelle nous ayons été confrontés”.

“Ce sera un sommet historique et transformateur”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Stoltenberg a déclaré que l’alliance allait s’entendre sur la dissuasion pour pouvoir déployer plus de formations de combat et obtenir plus d’équipements prépositionnés en Europe de l’Est d’ici l’année prochaine.

Le président ukrainien Volodymir Zelenskyy devrait s’adresser aux 30 dirigeants par liaison vidéo mercredi, alors que l’invasion russe s’étend sur son cinquième mois.

Le rassemblement a déjà vu un accord décisif entre la Turquie et la Finlande et la Suède pour que les pays nordiques entament leur processus d’adhésion.

La Turquie a demandé à rejoindre l’alliance après avoir été témoin de l’attaque brutale de la Russie contre son voisin l’Ukraine, mais la Turquie avait quelques appréhensions qui ont été surmontées mardi.

